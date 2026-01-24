Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
La situación meteorológica ha obligado a clausurar el evento en su segundo día de apertura para evitar posibles accidentes y proteger a los visitantes
El Ayuntamiento de Llombai ha hecho pública esta mañana la cancelación oficial de la jornada de este sábado de su tan esperado Mercado Renacentista de los Borja que, como cada año a finales de enero, iba a convertir las calles de la localidad -del 23 al 25- en una auténtica villa del siglo XVI. Aunque su apertura este pasado viernes sí pudo llevarse a cabo, las fuertes ráfagas de viento han obligado a cerrar el mercado para proteger a sus vecinos y turistas de posibles accidentes.
Más que un simple mercado
Esta cancelación afecta doblemente por incidir de manera directa en el turismo que este mercadillo despierta y la revitalización que supone para el comercio local. Porque esta fiesta histórica va mucho más allá de un simple mercado: es una inmersión completa en la época del Renacimiento, con una ambientación de lo más cuidada, recreaciones históricas, artesanía, gastronomía y actividades diseñadas para todas las edades.
Los más de 100 puestos de artesanos y mercaderes se encuentran a la espera, al igual que toda su población, de que mañana la situación meteorológica dé una tregua y el tradicional evento pueda reanudar su último día con normalidad y evocar, ahora sí, la vida y legado de la Casa de Borja, una de las familias más influyentes del Renacimiento hispano.
