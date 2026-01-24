Estos son los pueblos de la Ribera donde más creció el empleo en 2025

La Ribera cerró el año 2025 con un destacado incremento en el número de trabajadores activos que llevó a la comarca hasta un récord, con más de ciento treinta mil empleos. Sin embargo, cada municipio tiene su realidad. Según los datos publicados por el Institut Valencià d’Estadística, fue un pueblo de menos de dos mil habitantes el que registró el mayor aumento.

El número de trabajadores activos creció un 5,5% en la comarca con respecto a 2024 hasta alcanzar una cifra récord: 133.660 afiliados a la Seguridad Social. El dato más elevado de la serie histórica, que se remonta hasta el año 2012.

Un análisis del informe anual permite conocer cómo se ha desenvuelto el mercado laboral en cada población de la Ribera. Y, aunque cabría esperar que los mayores incrementos se hayan producido en las grandes ciudades, en términos porcentuales es una pequeña localidad la que lidera la estadística.

Se trata de Alfarb, donde el número de vecinos con empleo creció en 12,3%, al pasar de 676 a 759. Otros dos municipios con menos de veinte mil habitantes figuran, igualmente, entre los mayores crecimientos. Es el caso de Alginet, donde la estadística aumentó un 10,3% (de 6.115 a 6.746), y de Turís, con un 10,2% más (de 2.980 a 2.998).

En términos absolutos, la lógica se impone: Alziracerró 2025 con 1.427 afiliados a la Seguridad Social más de los que se registraban en 2024. Esto supone un incremento del 7,6% en el último año.

Consulta aquí la información sobre tu pueblo:

Población

Variación

Porcentaje

4203

4315

112

2,66

601

632

31

5,16

18700

20127

1427

7,63

5448

5645

197

3,62

676

759

83

12,28

11217

11744

527

4,70

6115

6746

631

10,32

448

435

-13

-2,90

290

289

-1

-0,34

4861

5040

179

3,68

994

1026

32

3,22

270

291

21

7,78

8677

9037

360

4,15

731

739

8

1,09

6295

6803

508

8,07

1263

1308

45

3,56

132

136

4

3,03

353

386

33

9,35

440

443

3

0,68

2414

2570

156

6,46

1148

1201

53

4,62

976

982

6

0,61

711

754

43

6,05

4238

4489

251

5,92

1415

1546

131

9,26

1873

1936

63

3,36

1001

1037

36

3,60

969

1006

37

3,82

229

225

-4

-1,75

161

171

10

6,21

488

487

-1

-0,20

423

401

-22

-5,20

574

560

-14

-2,44

2980

3285

305

10,23

2918

2998

80

2,74

1409

1443

34

2,41

3717

3842

125

3,36

1210

1289

79

6,53

8427

8954

527

6,25

1027

1069

42

4,09

421

421

0

0,00

440

449

9

2,05

1014

1041

27

2,66

695

747

52

7,48

2164

2279

115

5,31

11424

12048

624

5,46

488

529

41

