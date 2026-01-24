Estos son los pueblos de la Ribera donde más creció el empleo en 2025
Un pueblo de menos de dos mil habitantes registra el mayor incremento porcentual en el último año
La Ribera cerró el año 2025 con un destacado incremento en el número de trabajadores activos que llevó a la comarca hasta un récord, con más de ciento treinta mil empleos. Sin embargo, cada municipio tiene su realidad. Según los datos publicados por el Institut Valencià d’Estadística, fue un pueblo de menos de dos mil habitantes el que registró el mayor aumento.
El número de trabajadores activos creció un 5,5% en la comarca con respecto a 2024 hasta alcanzar una cifra récord: 133.660 afiliados a la Seguridad Social. El dato más elevado de la serie histórica, que se remonta hasta el año 2012.
Un análisis del informe anual permite conocer cómo se ha desenvuelto el mercado laboral en cada población de la Ribera. Y, aunque cabría esperar que los mayores incrementos se hayan producido en las grandes ciudades, en términos porcentuales es una pequeña localidad la que lidera la estadística.
Se trata de Alfarb, donde el número de vecinos con empleo creció en 12,3%, al pasar de 676 a 759. Otros dos municipios con menos de veinte mil habitantes figuran, igualmente, entre los mayores crecimientos. Es el caso de Alginet, donde la estadística aumentó un 10,3% (de 6.115 a 6.746), y de Turís, con un 10,2% más (de 2.980 a 2.998).
En términos absolutos, la lógica se impone: Alziracerró 2025 con 1.427 afiliados a la Seguridad Social más de los que se registraban en 2024. Esto supone un incremento del 7,6% en el último año.
Consulta aquí la información sobre tu pueblo:
Población
Variación
Porcentaje
4203
4315
112
2,66
601
632
31
5,16
18700
20127
1427
7,63
5448
5645
197
3,62
676
759
83
12,28
11217
11744
527
4,70
6115
6746
631
10,32
448
435
-13
-2,90
290
289
-1
-0,34
4861
5040
179
3,68
994
1026
32
3,22
270
291
21
7,78
8677
9037
360
4,15
731
739
8
1,09
6295
6803
508
8,07
1263
1308
45
3,56
132
136
4
3,03
353
386
33
9,35
440
443
3
0,68
2414
2570
156
6,46
1148
1201
53
4,62
976
982
6
0,61
711
754
43
6,05
4238
4489
251
5,92
1415
1546
131
9,26
1873
1936
63
3,36
1001
1037
36
3,60
969
1006
37
3,82
229
225
-4
-1,75
161
171
10
6,21
488
487
-1
-0,20
423
401
-22
-5,20
574
560
-14
-2,44
2980
3285
305
10,23
2918
2998
80
2,74
1409
1443
34
2,41
3717
3842
125
3,36
1210
1289
79
6,53
8427
8954
527
6,25
1027
1069
42
4,09
421
421
0
0,00
440
449
9
2,05
1014
1041
27
2,66
695
747
52
7,48
2164
2279
115
5,31
11424
12048
624
5,46
488
529
41
8,40
