La UD Alzira viaja a Crevillent sin margen de error ante un calendario que se complica

Sin margen para el error se presentará la UD Alzira este domingo en Crevillent donde jugará a las 18’15 h. en el Enrique Miralles Miralles. Los azulgranas se enfrentan al último equipo de la zona baja, desde el miércoles en zona de descenso, antes de verse las caras con La Nucia (8º), Vila-real C (5º), Ontinyent (6º) y Castellonense (3º). Los de Ramón Llopis no llegan en el mejor momento en cuanto a disponibilidad de futbolistas. El técnico burrianense tiene las bajas por sanción de Boronat y Traver. Tampoco están al 100% jugadores como Jorge Ruiz, que está saliendo de la lesión que le ha mantenido durante semanas en el dique seco; Bryan, lesionado contra el At. Saguntino; el delantero más incisivo, Dieguito, padece molestias; Bono problemas en el isquio y Hugo Franco con la rodilla y el tobillo afectados.

La buena noticia es el retorno de Cristian tras cumplir su partido de sanción. La presencia del burrianense es vital en la zona de creación y destrucción del juego. Enfrente tendrán un rival que, según explica el técnico de la UD, “igual genera ocasiones que las recibe. Será un partido de áreas, con especial atención a las jugadas a balón parado y centros laterales, que es donde sufren ambos equipos”, comenta Llopis. Los crevillentinos son un equipo joven, una circunstancia que “les ha pasado factura en momentos de los partidos por no ser contundentes tanto en ataque como en defensa”, comentó Edu Latorre, central que será la única baja de José Manuel Ruiz.

Noticias relacionadas

El Alzira ha ganado cinco partidos en campo alicantino y ha perdido seis por ocho empates. El último partido fue en la temporada 2019-20 donde el Alzira ganó 1-2 con goles de Granados y Mauro de penalti. El colegiado será Ortuño Messeguer, que dirigió al Crevillent en el empate del primer partido de liga contra el Jove Español y al Alzira precisamente en la victoria 0-1 contra el equipo de Sant Vicent del Raspeig.