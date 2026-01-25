Perfil
Álex, "un niño de 10", que amaba el fútbol
El asesinato en Sueca de este adolescente de 13 años deja en "shock" a quienes le conocían y lo califican como "muy alegre y cercano"
M. Falcó
Álex, de 13 años, presuntamente asesinado a manos del padre de un amigo de su municipio, Sueca, era un chaval muy sociable y con inquietudes. Así se demuestra con su participación en varias actividades extraescolares, fuera del colegio Nuestra Señora de Fátima donde cursaba sus estudios, que le hacían mantener una gran relación con sus vecinos.
Fallero de la comisión Bernat Aliño de la localidad de la Ribera, compaginaba su pertenencia a la falla con los entrenamientos en el equipo de fútbol CF Promeses Sueca donde jugaba en una doble posisción como defensa y en centro de campo.
Uno de sus entrenadores se ha mostrado completamente destrozado ante la noticia y ha explicado a Levante-EMV que están "en shock". "No damos crédito ante lo que ha sucedido", comentaba esta mañana, "era un chico de 10, muy cercano a todos y su alegría era lo que le caracterizaba".
En el club deportivo "nadie se explica lo que ha pasado" y a través del perfil de Instagram, el Promeses Sueca ha anunciado que este próximo lunes se ha convocado a las 18.15 horas un minuto de silencio en el estadio Antonio Puchades donde se invita a participar a todos los jugadores y jugadoras, entrenadores, delegados y familiares para mostrar sus condolencias y respaldo a la familia de la víctima. Como muestra de unión, se ha pedido que vayan vestidos con el chándal del club. Unos colores con los que Álex era plenamente feliz.
Esta muestra de duelo se suma a las promovidas por el Ayuntamiento de Sueca quien ha decretado dos días de luto durante los que las banderas del consistorio ondeará a media asta, se han suspendido varios actos organizados para este fin de semana y esta tarde a las 19.00 horas hay convocado un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento de la localidad ribereña.
