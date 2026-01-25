El alcalde de Sueca: "Es una pérdida irreparable, no hay derecho a que un niño de 13 años se vaya de esta manera"

"Es una pérdida irreparable, no hay consuelo". Visiblemente afectado y consternado se ha mostrado el alcalde de la localidad de Sueca, Julián Sáez, durante su comparecencia ante los medios esta mañana de domingo tras el crimen cometido, presuntamente, por un vecino del municipio que habría matado a un chico de 13 años, amigo de su propio hijo.

Sáez, que ya se había reunido con la familia de la víctima, ha expresado su dolor asegurando que "no hay derecho a que un niño de 13 años se vaya de esta forma". Acompañado de gran parte del equipo del gobierno local, el alcalde ha anunciado que esta tarde se ha convocado a las 19.00 horas una concentración a las puertas del ayuntamiento como muestra de repulsa a este terrible suceso y de apoyo a la familia del menor fallecido.

Con respecto a la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil, el alcalde ha pedido "respeto y prudencia" porque "todo lo que se diga sin tener constancia es hacer ruido". Sáez ha informado de que se ha puesto a disposición de la familia de la víctima todos los medios y ayuda disponible por parte del Ayuntamiento de Sueca: la unidad especializada de la Policía Local, el gabinete de ayuda psicológica y "todo lo necesario".

El municipio ha decretado dos días de luto, se han cancelado los actos programados para este finde semana, la Fiesta del Árbol y la representación de una obra de teatro.

El asesino confeso de Álex, de 13 años, se presentó ayer a las 18.30 horas en el cuartel de la Guardia Civil para declarar que habría acabado con la vida del menor en su casa. Según ha podido saber este periódico, el hombre antes de personarse en el cuartel de la Benemérita, habría dejado a sus dos hijos, uno de 7 años y el de 13 -amigo de la víctima-, en casa de los abuelos.