Interceptan a los autores de un robo en un coche en Sueca y recuperan los objetos sustraídos

El propietario sorprendió a los implicados y la Policía Local desplegó un dispositivo que permitió su localización

Un control de la Policía Local de Sueca en una imagen de archivo.

Un control de la Policía Local de Sueca en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Sueca

La Policía Local de Sueca ha interceptado a los presuntos autores de un robo en el interior de un vehículo gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida intervención de los agentes.

Los hechos ocurrieron cuando el propietario del vehículo sorprendió a los individuos en el mismo momento en que se estaba produciendo el robo. De inmediato, alertó a la Policía Local, que desplegó un operativo de localización y persecución que permitió interceptar a los sospechosos poco después.

Como resultado de la actuación policial, se lograron recuperar los objetos sustraídos, que fueron devueltos a su legítimo propietario. Desde la Policía Local de Sueca se ha destacado la importancia de la colaboración vecinal y la rapidez en la comunicación de cualquier hecho sospechoso, factores clave para garantizar la seguridad ciudadana.

El cuerpo policial ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para que, ante cualquier situación anómala, avise de forma inmediata a las fuerzas de seguridad, subrayando que la implicación de la población resulta fundamental para prevenir delitos y mantener la seguridad en el municipio.

