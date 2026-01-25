Interceptan a los autores de un robo en un coche en Sueca y recuperan los objetos sustraídos

La Policía Local de Sueca ha interceptado a los presuntos autores de un robo en el interior de un vehículo gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida intervención de los agentes.

Los hechos ocurrieron cuando el propietario del vehículo sorprendió a los individuos en el mismo momento en que se estaba produciendo el robo. De inmediato, alertó a la Policía Local, que desplegó un operativo de localización y persecución que permitió interceptar a los sospechosos poco después.

Como resultado de la actuación policial, se lograron recuperar los objetos sustraídos, que fueron devueltos a su legítimo propietario. Desde la Policía Local de Sueca se ha destacado la importancia de la colaboración vecinal y la rapidez en la comunicación de cualquier hecho sospechoso, factores clave para garantizar la seguridad ciudadana.

El cuerpo policial ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para que, ante cualquier situación anómala, avise de forma inmediata a las fuerzas de seguridad, subrayando que la implicación de la población resulta fundamental para prevenir delitos y mantener la seguridad en el municipio.