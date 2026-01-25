Sueca convoca este domingo una concentración para mostrar el dolor por la trágica muerte del adolescente

El Ayuntamiento de Sueca ha convocado para este domingo por la tarde (19,00 horas) una concentración para expresar la repulsa por la muerte de un niño de solo 13 años y mostrar la solidaridad con la víctima, su familia y amigos. Así lo ha explicado el alcalde de Sueca, Julián Sáez, esta mañana en una comparecencia ante los medios de comunicación en el ayuntamiento en la que, rodeado por gran parte del equipo de gobierno, ha expresado su consternación por lo sucedido y ha pedido prudencia hasta que se aclare todo lo sucedido y respeto.

Los vecinos de Sueca se concentrarán esta tarde en silencio para expresar la consternación de toda la ciudad, que no da crédito a lo sucedido.

Los vecinos de la calle Trinquet Vell, donde residía el hombre que se ha autoinculpado de la muerte de un amigo de su hijo ante la Guardia Civil, no dudan en calificar al detenido como una “bellísima persona” y hay incluso quien se muestra convencido en afirmar que “él no puede haber hecho algo así”, comenta Máximo H. Álvarez. Otro vecino señala que su hija estaba en casa la tarde del sábado y no escuchó nada raro hasta que se produjo el despliegue de la Guardia Civil y también se muestra soprendido.

“No nos entra en la cabeza que haya podido pasar algo así”, comentaban un grupo de vecinas al final de una calle, mientras hablaban de las diferentes hipótesis sobre la muerte de este joven que ha causado consternación en Sueca.

El ayuntamiento ya había declarado el sábado por la tarde dos días de luto oficial, por lo que las banderas del consistorio ondean a media asta, y suspendido diversas actividades programadas para este domingo.