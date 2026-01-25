Sueca decreta dos días de luto oficial por el homicidio del menor

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de luto oficial por la muerte violenta este sábado de un menor de 13 años en una vivienda de la calle Trinquet Vell. Las banderas de la casa consistorial onderán a media asta en este período y se han suspendido algunas actividades organizadas por el consistorio. La corporación municipal también ha lamentado profundamente el “terrible suceso” y ha trasladado el más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima.

La ciudad está conmocionada al destaparse el crimen de un menor en la tarde de este sábado. Un hombre se entregaba sobre las 18:30 horas cuartel de la Guardia Civil de Sueca y confesaba ser el autor de la muerte de un menor de 13 años, de quien dijo ser amigo de su hijo. Los hechos habrían ocurrido en el domicilio del hombre que se ha entregado. Las fuerzas de seguridad han encontrado el cadáver con heridas de arma blanca. En estos momentos, la investigación se centra en confirmar si los hechos han ocurrido como afirma el detenido o si, por el contrario, está encubriendo a su propio hijo,