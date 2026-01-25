Sueca llora la muerte de Álex

Cientos de personas se han concentrado esta tarde en la plaza del Ayuntamiento de Sueca para guardar un emotivo minuto de silencio en recuerdo de Álex, el niño de 13 años fallecido ayer sábado por lesiones de arma blanca a manos del padre de un amigo.

El dolor por la tragedia se respira en cada rincón de este municipio de la Ribera. Vecinos de la localidad, compañeros de clase y del Promeses Sueca, donde jugaba como infantil y representantes de la falla Bernat Aliño a la que pertenecía, no han querido faltar y se han concentrado para apoyar a la familia en estos momentos tan difíciles.

Un acto cargado de emoción

Los vecinos de Sueca se han mostrado consternados por el crimen que sucedió en la tarde de ayer sábado en la calle Trinquet Vell. En el acto de esta tarde, el alcade de la localidad Julián Sáez, ha lanzado un mensaje de apoyo a la familia, posteriormente se ha pasado a un sentido minuto de silencio, finalizado con una sentida ovación. Antes de acto, un primo y unos tíos del niño fallecido han acompañado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, autoridades municipales y altos mandos de la Guardia Civil hasta la puerta del Ayuntamiento donde ha tenido lugar el emotivo encuentro. No han querido faltar a este homenaje los alcaldes de Albalat y El Perelló: José Roig y José Codoñer, respectivamente.