Más de 70 pacientes pendientes de cama sitúan en máximos históricos la saturación del Hospital de la Ribera

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Ribera, que ha protagonizado este lunes una nueva concentración a las puertas del hospital comarcal para reclamar una sanidad pública “de verdad”, bien gestionada y bien organizada, que dé respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida, ha denunciado que en el área de Urgencias había esta mañana 72 pacientes a la espera de ser ingresados, “lo que representa una cifra histórica al ser la más alta que ha habido desde que abrió el hospital”. La portavoz de la plataforma, Ángels López, ha atribuido esta situación a que el hospital “es pequeño y está demasiado lleno”, además de señalar problemas de organización.

El sindicado CSIF ha confirmado esta saturación que se arrastra desde el fin de semana y ha señalado que en los dos últimos días se había acumulado 40 pacientes pendientes de ingreso, mientras que hoy lunes el número de afectados por la falta de cama ha subido hasta 73. La central sindical recuerda que esta situación ha llevado tanto a la junta de personal como al comité de empresa a solicitar a la dirección medidas urgentes, tras elaborar un informe que cifraba en 25 personas la media diaria pendiente de ingreso con picos, advertían, que habían llegado a superar los 70, como ha sucedido este lunes.

El sindicato añade que la situación también afecta a los centros de salud del departamento, en los que la cita previa se alarga hasta 15 días desde que se pide por carencia del personal necesario para afrontar la coyuntura actual. Este hecho repercute también en el personal de mostrador, que sufre una elevada presión asistencial que se agrava por la escasez de recursos para atenderla, inciden desde el CSIF.

Fuentes del hospital, por su parte, señalan que con la situación actual de gran incidencia de virus respiratorios sobre todo en personas mayores, los fines de semana se suele producir una mayor carga asistencial en Urgencias. “El departamento ha tomado todas las medidas posibles; incremento personal de enfermería y facultativos, habilitar la futura Unidad de Corta Estancia y Sala de Tratamientos que cuentan con más de 25 camas , y refuerzo de la Hospitalización a Domicilio”, señalan, al tiempo que comentan que a lo largo del día se van a ir produciendo altas por lo que se irá reduciendo progresivamente el número de pacientes pendientes de habitación. “Todos los pacientes en espera de habitación están bajo cuidado y supervisión médica”, subrayan.

Otras fuentes apuntan que la creación de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) por parte de la Conselleria de Sanitat para coordinar diferentes centros y servicios deriva a especialidades del hospital de Alzira a pacientes de Xàtiva, Ontinyent y del Peset de València, que elevan la presión asistencial y la necesidad de camas.

Pascual Fandos

Varias decenas de personas han concentrado este lunes a las puertas del hospital en defensa de la sanidad pública y para reclamar una mayor dotación de personal en el Departamento de Salud de la Ribera y que las citas médicas en el hospital no superen los tres meses ni las 48 horas en el caso de la atención primaria en los centros de salud. La portavoz de la plataforma ha expuesto entre las principales reivindicaciones que la sanidad pública “no sea un negocio, que sea un derecho; que se considere a los usuarios como pacientes, o como clientes y que no se venda a empresas privadas, sino que se defienda”. También ha reclamado que las agendas del personal facultativo estén siempre abiertas “y que no se utilice como excusa para no dar citas”. Por otra parte, ha señalado que la sanidad debe tener en cuenta el envejecimiento de la población, que ha cambiado “las necesidades y prioridades, por lo que el modelo de sanidad no puede ser el mismo que el de hace veinte años y hay que adaptarlo”.