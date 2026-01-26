Alfarb, Catadau y Llombai denuncian los horarios cambiantes de sus consultorios ante la falta de médicos

Los ayuntamientos de Alfarb, Catadau y Llombai han denunciado el "continuo deterioro de los servicios sanitarios" que ejemplifican con los cambios constantes en los horarios de atención a los pacientes ante la falta de personal suficiente. Los tres consistorios han reclamado a la conselleria de Sanidad mayor coordinación y efectivos que eviten a los enfermos desplazamientos a Carlet o al Hospital de la Ribera.

Las autoridades municipales de los tres pueblos del Marquesat han señalado que, si bien es cierto que la puesta en marcha del Centro de Atención Primaria de Catadau hace unos años amplió los servicios disponibles, "nada tiene que ver con la atención que reciben los pacientes en la actualidad".

Según manifiestan, el centro de Catadau cuenta con dos médicos, aunque uno lo comparte con Llombai, mientras que una "facultativa no pediátrica ejerce de pediatra siempre que no se la reclame en Carlet". De igual modo, aseguran que la matrona que comparten los tres pueblos "debería acudir dos días a la semana, pero solo lo hace cuando tiene disponibilidad, pudiendo estar varios meses sin aparecer". Asimismo, lamentan que tanto la atención vespertina como la matinal de los sábados han desaparecido del calendario.

Vacaciones, bajas o libranzas

De igual modo, los gobiernos locales de Alfarb, Catadau y Llombai explican que la situación se agrava cuando alguno de los facultativos se encuentra de baja, está de vacaciones o libra después de una guardia. Todo ello, dicen, provoca que no haya "un horario claro de atención médica". Por ejemplo, entre el 9 y el 15 de enero, los consultorios asistieron a los pacientes hasta horas diferentes: dos días fue hasta los once de la mañana, en otros tantos se cumplió el horario hasta las tres de la tarde, mientras que en el quinto se prolongó hasta la una.

"Los horarios se publican diariamente en la puerta del consultorio, sin previo aviso, y la atención pueden realizarla facultativos diferentes, lo que dificulta el seguimiento médico, además de generar una sensación de desconcierto y desatención", expresan. Por ello, han reclamado a la conselleria de Sanidad un refuerzo de personal que permita cubrir todo el horario y una mejor coordinación con los ayuntamientos para informar a la población de los posibles cambios con antelación.