El apoyo de la secretaria comarcal del PSPV al alcalde de Almussafes genera contestación en el comité de la Ribera Baixa

El comité ejecutivo comarcal del PSPV-PSOE de la Ribera Baixa, celebrado el sábado en Sueca, evidenció las tensiones internas que atraviesa la organización socialista en la comarca. La reunión sirvió para que la secretaria general comarcal, Manoli Egea, realizara un balance de las acciones desarrolladas desde su llegada al cargo, pero también para que afloraran las primeras voces críticas dentro del órgano.

Durante su intervención, Egea mostró su desacuerdo con la decisión del partido de retirarla de la gestora socialista creada en la agrupación de Almussafes tras la denuncia formulada contra el alcalde, Toni González. La dirigente comarcal defendió que las declaraciones de apoyo a González que motivaron su exclusión fueron realizadas “a título personal” y sostuvo que, por ese motivo, no entendía que se hubiera considerado incompatible su presencia en dicho órgano de trabajo.

Este posicionamiento no pasó desapercibido entre los asistentes y dio paso a un debate interno en el que se escucharon numerosas críticas, especialmente del colectivo de Cullera, que mantiene una pugna histórica con el de Almussafes. Varios miembros del comité subrayaron, a título personal, que las declaraciones realizadas por Egea en su momento fueron “desafortunadas” y que se alejaban de las directrices marcadas por el partido en materia de denuncias relacionadas con la violencia contra la mujer, un ámbito especialmente sensible para la organización socialista.

En ese contexto, Egea reiteró que, en su opinión, si los hechos denunciados contra el alcalde de Almussafes fueran ciertos, la persona denunciante debería haber recurrido directamente a la vía judicial y no a los canales utilizados, una afirmación que volvió a generar incomodidad entre parte de la militancia presente.

El comité comarcal estuvo marcado, además, por ausencias significativas. A la reunión no asistieron algunos miembros relevantes del órgano, ni tampoco la secretaria de Organización comarcal, la almusafense Alicia de Miguel, un hecho que fue interpretado por algunos asistentes como un síntoma del malestar interno y de la falta de cohesión en la actual etapa del partido en la Ribera Baixa.

La dirección comarcal afronta ahora el reto de reconducir las diferencias internas en un momento clave para el PSPV-PSOE en la comarca, con el objetivo de reforzar la unidad orgánica y recuperar la estabilidad interna tras un debate que ha dejado al descubierto discrepancias de fondo sobre la gestión política y el enfoque ante situaciones de especial sensibilidad social.

Por otra parte, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, preguntada hoy en rueda de prensa sobre la continuidad de Toni González en el grupo municipal socialista de ayuntamiento, como certificó el secretario municipal a principios de mes, ha señalado que se trata de una cuestión que corresponde a Ferraz, es decir, la dirección federal.