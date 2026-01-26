Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí

La comisión El Parc de Alzira sigue profundamente consternada por el fallecimiento de su fallera Sara Vila Dolz el viernes por la noche. La joven de 30 años, y natural de Alzira, falleció durante la noche del viernes en la N-340 a su paso por l'Ampolla (Tarragona) al chocar el vehículo que conducía con un jabalí.

El accidente se produjo sobre las 21:30 h, como informó el Servei Català de Trànsit (SCT), a la altura del kilómetro 1.101 de la N-340, cuando el vehículo colisionó con el jabalí, volcó y se salió de la vía. Cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la única ocupante del vehículo.

La comisión ha rendido homenaje a Sara a través de un emotivo texto compartido en sus redes sociales. La joven formó parte de la comisión hasta el año pasado. "Las cosas que nunca querríamos escribir y las despedidas que nunca querríamos pronunciar", inician el comunicado.

Como explican desde la falla, Sara no pudo acompañarles el año pasado por "motivos de trabajo". "Por ello había hecho una pausa en el mundo de las Fallas, allí nos dejó muchas historias que contar, muchos momentos divertidos y mucha familia y amigas que lloran su pérdida, al igual que nosotros", señalan desde la falla.

El Parc recuerda a Sara como "la más fallera, presentadora en alguna presentación, delegada de cabalgata, y la última vez que El Parc participó en el concurso de teatro lo hizo junto a ella. Imposible olvidar la actuación de “Sara, artista” en su papel de influencer".

Por ello, desde la comisión esperan que "allí donde esté siga brillando con su luz, esa que siempre recordaremos". Asimismo, han querido hacer llegar su apoyo y cariño a la familia y amigos, mientras que numerosas comisiones se han unido a este dolor mostrando su apoyo al entorno de Sara.

Se trata de la segunda víctima mortal desde principios de año en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de Catalunya.