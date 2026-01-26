El Consorci de la Ribera reivindica una comarca para recorrer en bici

El Consorci de la Ribera, formado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, ha presentado en Fitur una oferta turística centrada en la sostenibilidad, con la naturaleza del territorio como uno de sus mayores atractivos.

Uno de los ejemplos más claros es el Camí Natural de l'Antic Trenet, que se presentó en el puesto de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, expuso la historia, las actividades y los principales puntos de interés de la ruta que recorre el trazado del viejo tren que unía Carcaixent y Dénia. Entre ellos, las recientemente transformadas casetas de guardabarreras, convertidas en centros informativos.

Momparler, que estuvo acompañada por Toni Barea, presidente del Consorci, y una representación de los ayuntamientos de Alzira y Carcaixent, formada por Alfons Domínguez y Fina Naya, reivindicó un "turismo activo". Al respecto, Barea destacó el descenso del Xúquer como actividad destinada al turismo fluvial, además del cicloturismo o las rutas 'Paratges', que ofrecen visitas a zonas de gran valor natural.

En paralelo, la delegación del consorcio se reunió con representantes de otras instituciones, como el embajador de Suecia en España, Per-Arne Hjelmborn, país con el que el ente supramunicipal está vinculado a través de diversos proyectos europeos.