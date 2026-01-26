Cullera eleva su gamba blanca a la categoría de símbolo gastronómico y le dedicará un concurso

Cullera ha reforzado su estrategia para posicionarse como destino gastronómico de referencia con la promoción de uno de sus productos más emblemáticos del mar: la gamba blanca, que ha protagonizado su participación en la cumbre internacional de alta cocina Madrid Fusión. El objetivo es claro: consolidarla como producto de calidad, de proximidad y con un enorme potencial culinario, capaz de competir en los principales escaparates gastronómicos del país. Por ello, le dedicará un concurso nacional que se celebrará en cuestión de meses.

La acción forma parte de la apuesta del municipio por poner en valor su despensa local, vinculada a la tradición marinera y al tejido económico del sector pesquero. La gamba blanca llega a la cocina gracias al trabajo diario de los pescadores de Cullera y a la labor de la lonja, elementos clave para garantizar la frescura, la trazabilidad y la calidad del producto.

Durante Madrid Fusión, el Club de Producto Artesanos del Arroz de Cullera fue el encargado de mostrar las posibilidades gastronómicas de este marisco a través de varias elaboraciones en directo. Los cocineros José Palacios, de Las Terrazas del Mare Nostrum y presidente del colectivo; Paco Rocher, del restaurante Casa Rocher; y David Zorrilla, de Casa Salvador, presentaron distintas propuestas donde la gamba blanca fue el eje central.

Entre los platos elaborados destacaron la gamba blanca de Cullera cocida, un ceviche mediterráneo de gamba blanca y un arroz meloso de gamba blanca con alcachofa, una combinación que evidenció la versatilidad del producto tanto en recetas tradicionales como en propuestas más creativas y contemporáneas.

Producto local y economía del territorio

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, subrayó que esta promoción se enmarca dentro de una estrategia más amplia. «Cullera cree en una gastronomía arraigada al mar y al territorio. Apostar por la gamba blanca es apostar por el producto local, por la calidad y por la sostenibilidad», señaló.

Mayor destacó además la responsabilidad de proteger y dar valor a los productos propios. «Consumir gamba blanca es apoyar a nuestro sector pesquero y a nuestros hosteleros, que la incorporan a sus cartas y contribuyen a reforzar una cocina basada en la proximidad y el producto de primer nivel», afirmó.

Degustación de la gastronomía típica de Cullera en Madrid. / Levante-EMV

La gamba blanca de Cullera no solo se comercializa en la Comunitat Valenciana, sino que tiene una importante salida en otros puntos de España, especialmente en Andalucía, Catalunya y el País Vasco, lo que refuerza su proyección nacional.

Entre los más demandados

Como parte de esta estrategia de promoción, el presidente de Artesanos del Arroz, José Palacios, anunció en Madrid Fusión la creación del I Concurso Nacional de Gamba Blanca de Cullera, que se celebrará en la primavera de 2026.

Según explicó, el certamen contará con participantes de toda España y buscará poner en valor la creatividad culinaria en torno a este producto. «Queremos promocionar uno de los productos más demandados de nuestra lonja. Es un marisco de gran calidad, con cuerpo y textura firme, que hoy en día es uno de los grandes atractivos gastronómicos», indicó Palacios.

Con esta iniciativa, Cullera continúa afianzando su presencia en las principales ferias gastronómicas del país y reforzando su posicionamiento como destino gastroturístico, apoyado en productos propios que definen su identidad culinaria y su vínculo histórico con el mar.