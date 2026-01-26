El geógrafo Paco Tortosa presenta en Carcaixent su aventura en bicicleta por el Pirineo junto a su hijo
El fotógrafo expone su última obra "Viatjant amb el fill pel Pirineu"
El ddoctor en Geografía por la Universitat de València, fotógrafo autodidacta y pionero del cicloturismo en España, Paco Tortosa, presenta este jueves en Carcaixent su nuevo libro "Viatjant amb el fill pel Pirineu". El acto, que tendrá lugar en la Llibreria Carcaixent, contará con la presencia de la editora Dolors Pedrós y el escritor, historiador y ciclista, Natxo Escandell.
La obra ofrece un retrato íntimo y profundamente humano de uno de sus últimos viajes, que realizó con su hijo en bicicleta a través de los Pirineos, en busca de los grandes puertos del Tour de Francia.
Lejos de ser el relato de una aventura deportiva épica, el libro presenta las vivencias, encuentros y algún que otro desencuentro de un padre y un hijo cruzando las montañas. En sus páginas, el lector encontrará la mirada crítica del geógrafo, la visión contemplativa del escritor sensible o el orgullo del padre al ver a su hijo convertido en adulto.
Paco Tortosa lleva más de 45 años haciendo de esa manera de viajar una forma de vivir, en sus palabras, “tranquila, poética y sensual”,
Esa habilidad de recorrer el mundo con los ojos bien abiertos, además de su formación como geógrafo, han dotado a Tortosa de una gran capacidad de análisis y de búsqueda de soluciones de ordenación territorial que ha plasmado en numerosos proyectos y estudios, así como en más de 25 libros.
