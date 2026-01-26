El Hospital de la Ribera replica ante la manifestación contra los recortes sanitarios que tiene la mayor plantilla de la histoia

El Departamento de Salud de la Ribera apela a los refuerzos realizados en la contratación de plantilla y a las inversiones previstas para defender la gestión sanitaria en la comarca ante una nueva manifestación convocada por la Plataforma por la Defensa y la Mejora de la Sanidad Pública en la Ribera. En esta, el personal sanitario ha cifrado en hasta 76 el número de pacientes pendientes de subir a planta en Urgencias, el récord del hospital.

Los responsables del área sanitaria de la comarca han incidido, al respecto, en que comparten el mismo objetivo: una sanidad pública, universal, comunitaria y de calidad. Por ello, dicen, se ha alcanzado la mayor cifra de profesionales en plantilla estructural al cierre de 2025, con 2.830. Esto supone un incremento del 61,7 % con respecto a la situación que existía en el departamento antes de la reversión de la gestión, con 1.750 en marzo de 2018.

Además, han destacado que durante el último se han contratado 45 nuevos médicos de familia para dar cobertura a las bajas y vacantes que existían. "Actualmente, se cuenta con 254 plazas de médicos de familia, por lo que están cubiertas prácticamente en su totalidad, en un contexto nacional de déficit estructural de profesionales", han alegado.

Sobre esta cuestión, los responsables de la sanidad en la comarca han recordado que, para este año, el Ministerio de Sanidad ha convocado 9.276 plazas para los más de 16.000 titulados en Medicina presentados a examen, "lo que deja a más de 7.000 sin acceso a formación especialidad y supone una pérdida de profesionales para la sanidad pública".

Asimismo, han reivindicado que se trabaja activamente por reducir las listas de espera y que, de hecho, así ha sucedido: hasta alcanzar los 49 días de demora quirúrgica media en junio de 2025 o los 75 para una primera cita con el especialista, 42 menos que hace dos años. En Atención Primaria, la espera llega casi a los seis días. Con todo, "son unos de los mejores registros en la historia del departamento", han apostillado.

De igual modo, "2025 ha sido un año clave para el inicio de proyectos históricamente demandados, como la ampliación de Urgencias, la del bloque quirúrgico o del aparcamiento, el nuevo hospital oncohematológico y otras inversiones " previstas.