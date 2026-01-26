Ramón Llopis dimite como entrenador de la UD Alzira tras la derrota en Crevillent (2-0)

La derrota por 2-0 en Crevillent ha supuesto la salida de Ramón Llopis del banquillo de la UD Alzira. No ha sido por una destitución, sino a petición del propio técnico castellonense. Llopis decidió que iba a dimitir cuando a los 75 minutos de partido, perdiendo 1-0, se lo comunicó a su delegado, Toni Hernández. “Tenía explicación para los partidos del Utiel, Buñol o Soneja, pero no para la derrota en Crevillent” que ha llevado al equipo alzirista a puestos de descenso directo.

El ya exentrenador alzirista lo comunicó al director deportivo del club y vicepresidente, Rafa Asensio, en el mismo césped del Enrique Miralles. “No quiero cobrar un euro más de lo trabajado hasta ahora. El club podrá fichar a quien quiera sin que le cueste de más”, añadió el de la Plana Baixa. “Entrenar al Alzira me ha costado dinero aunque no me arrepiento”. De su sueldo ha aportado para fichar jugadores “y he ayudado al club lo que he podido para conseguir ingresos con los que sufragar otros futbolistas”. Ramón Llopis se va del Alzira con la “tranquilidad de que dejo un equipo más compensado que el que me encontré”. El técnico llegó en la jornada seis con el equipo en la 16ª posición y se va dejándolo en el mismo puesto. Hasta hace dos jornadas, en los doce partidos que había dirigido, tendría el equipo en la décima posición. Con los dos partidos perdidos ante Soneja y Crevillent baja a la 15ª parcial, con un total de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. Tras esta experiencia, Ramón Llopis ha afirmado que va “a dejar de ser entrenador” y dedicarse de lleno a su empresa Awesome Sports, de la que es director deportivo.

Carlos Sapiña asume la dirección del equipo. / Levante-EMV

Para cubrir su plaza en el banquillo el club no ha querido buscar más allá de Venecia. Con solo quince partidos para que acabe la liga, la dirección deportiva ha optado por el técnico que más conocía a la plantilla aunque no tenga apenas experiencia en primeros equipos. Se trata del cullerense Carlos Sapiña, que esta temporada ha sido segundo entrenador de Sergio Paredes y analista de Ramón Llopis hasta que por desavenencias con el técnico dejó el primer equipo para ejercer estas funciones en el Juvenil alzirista de Liga Nacional. Sapiña pudo dirigir interinamente al Alzira cuando se destituyó a Paredes pero la suspensión del partido contra el Castellonense por la alerta meteorológica se lo impidió.

Su experiencia en los banquillos se ciñe a la base,aunque con una incursión en el primer equipo de su Cullera natal cuando solo tenía 23 años. Tras dirigir varios equipos del mismo club fichó en el fútbol base alzirista en 2020 para entrenar el Cadete B, que fue subcampeón de liga de Preferente. En la siguiente campaña logró la mejor clasificación del Cadete A azulgrana en Liga Autonómica, el quinto puesto que le llevó a ser fichado por el Levante para su cadete autonómico aunque fue destituido. La pasada temporada volvió al Alzira para intentar salvar el Juvenil A de su camino en picado de División de Honor a Liga Nacional, pero no logró remontar el vuelo aunque el equipo notó mejoría. Esta temporada tenía decidido centrarse en funciones secundarias en los banquillos “y no ser primer entrenador”, pero la realidad le ha llevado por estos derroteros.