El fin de semana deja vientos de más de 100 km/h en la Ribera que provocan caídas de ramas y árboles
Cullera y Sumacàrcer registran rachas de 109 y 106 km/h, respectivamente
La Ribera ha tenido un fin de semana marcado por las fuertes rachas de viento, que en algunos puntos de la comarca han llegado a superar los cien kilómetros por hora. El temporal ha dejado incidencias varias relacionadas con la caída de ramas o árboles, así como suspensiones de actos.
La situación se repitió tanto el sábado como el domingo. En localidades como Cullera, Sumacàrcer o Catadau, las rachas alcanzaron puntas de 109, 106 y 101 kilómetros por hora, respectivamente. En otros municipios, los registros han sido menores, aunque también de gran magnitud. El viento llegó hasta 93 km/h en Alberic, a 90 en Alzira, a 82 en Alginet o a 79 en Alfarb.
Ante la climatología adversa, el Ayuntamiento de Llombai abogó por suspender el Mercado Renacentista de los Borja para evitar posibles riesgos, ya que se trata de un evento masivo que atrae decenas de miles de personas cada año.
De hecho, el temporal de viento provocó percances en diversas localidades, siendo los más habituales caídas de ramas de árboles en parques y zonas ajardinadas. Aunque también derribó árboles enteros. Fue el caso de un pino de grandes dimensiones en una urbanización de Alginet, en la que los bomberos tuvieron que intervenir para su retirada, o de una palmera en una calle de Carcaixent.
