Hay silencios que expresan más dolor que cualquier palabra. Solo las lágrimas de los presentes han interrumpido el emotivo minuto de silencio en el estadio Antoni Puchades de Sueca en homenaje a Àlex, el menor de 13 años fallecido el sábado de forma violenta. Y, tras él, un fuerte aplauso que, seguramente, ha llegado al cielo como recuerdo al menor.

Pegatinas con su nombre, globos blancos, una pancarta y su camiseta con el número 40 invadían el césped junto a todos los jugadores del CB Promeses, que iban vestidos con su equipación para recordar al menor.

Dimitri, un aficionado que sigue a los equipos del Promeses, no daba crédito: “A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia. No podemos entender cómo ha pasado algo así”, incidía.

Los compañeros del club y, especialmente, los del equipo en que jugaba Álex se han mostrado muy afectados “porque somos una familia”. Todos han firmado un balón de recuerdo y han planteado diversas opciones para recordar a su compañero fallecido en el próximo partido que disputen, si la familia da su conformidad.