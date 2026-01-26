Una vecina de Alzira lanza un SOS para salvar a Zeus, el poni rescatado que pasaba hambre y vivía entre sus propias heces

Una joven de Alzira se ha unido a una plataforma de recaudación de fondos en línea para ayudar a Zeus, un poni rescatado por la propia vecina. Ángela solicita cerca de 4.400 euros para ayudar a este animal que, como ella misma explica a través de la página web, "vivía en muy malas condiciones, dormía entre sus propias heces y muchos días no tenía ni agua ni comida".

La impulsora de esta iniciativa señala que a este abandono se sumaba su sufrimiento, ya que "lo utilizaban para ponerle un carro, en el que se subía la familia, las pocas veces que lo sacaban". A consecuencia de este esfuerzo, le detectaron un soplo en el corazón.

Al conocer el estado del animal, Ángela no dudó en ponerse en contacto con el propietario de Zeus para que le cediera el animal. Señala que este no puso ningún impedimento, ya que "estaba cansado de hacerse cargo de él".

Tras adoptar al animal, la joven le creó su propio refugio para que pudiera resguardarse y comparte momentos junto a él en el campo en el que ella reside, aunque el objetivo es "buscarle un santuario o alguna buena persona que pudiera darle la vida que se merece".

Sin embargo, y a pesar del cariño, los problemas del animal han ido en aumento. Tras comerse una manzana hace poco más de un mes, se le obstruyó el esófago, por lo que la joven tuvo que acudir a una veterinaria de urgencias, que "intentó sacarle la fruta, pero después de varios intentos no pudo". El animal tuvo que ser ingresado en el hospital CEU de Moncada para equinos, donde consiguieron frenar la obstrucción, pero, tras tantas horas con el dolor, le comportó una neumonía muy grave, por lo que estuvo dos semanas ingresado con un tratamiento con antibióticos.

Ángela señala que el ingreso, en un primer momento, ascendía a 1.800 euros. "Volvió a casa y después de unos días le salió una infección en uno de sus ojitos. A consecuencia de la infección le ha salido una úlcera muy grave y he tenido que volver a ingresarlo en el hospital", lamenta.

Zeus se encuentra ingresado en el hospital desde hace 20 días. Los especialistas creían que iba a perder el ojo, pero, tras varios tratamientos oftalmológicos, ha recuperado "algo de visión". Sin embargo, el centro veterinario le ha informado que el animal deberá estar ingresado unos 18 días más para su "total recuperación". Ante esta situación, Ángela lanza un SOS, ya que "la factura asciende ahora mismo a 4.355,36€ contando los días que le quedan de hospitalización y que salga todo bien".

Por ello, solicita ayuda a través de esta plataforma, puesto que se encuentra "desbordada". "Ayúdame a ayudar a Zeus, iré actualizando su estado y si vuelve pronto a casa, para que pueda irse a un nuevo hogar sano", concluye.