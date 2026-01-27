El alcalde de Almussafes señala que la acusación de acoso sexual y laboral "es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo"

El alcalde de Almussafes, Toni González, acusado por una militante y empleada municipal por acoso sexual y laboral, sostiene que todo el enredo de los últimos meses responde a una "campaña de acoso y derribo" contra él. El edil socialista señala a la persona que le denunció y a dos personas más de su entorno cercano por injurias y amenazas "muy graves" contra él.

González ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que anuncia que ha presentado una denuncia judicial contra la persona que le denunció "falsamente" por injurias y calumnias. "Quiero dejar claro que la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo que se inició hace más de cuatro años con el fin de menoscabar mi imagen política, personal, familiar y profesional", sostiene en el escrito.

"Esta campaña difamatoria, que ha incluido amenazas muy graves, no ha cesado durante todo este tiempo y, por ello, he decidido emprender acciones legales, aportando para ello el testimonio de varios vecinos de Almussafes, que han presenciado en primera persona los hechos que he puesto en conocimiento de la justicia", continúa González, y asegura que llegará "hasta las últimas consecuencias" para detener la campaña contra su imagen política, personal y profesional.

La denunciante, investigada

La empresa pública municipal de Almussafes, Emspa, abrió un expediente disciplinario a la trabajadora que denunció en diciembre ante el PSOE al alcalde de la localidad, Toni González, por acoso laboral y sexual. Esa denuncia se está investigando ahora mismo en la sede federal del partido, en Ferraz, dentro del canal CADE habilitado para comunicar infracciones de todo tipo. En paralelo, ahora es la denunciante la que está siendo investigada. En concreto, por su empresa, en un procedimiento por supuesta "revelación de secretos" de la entidad y que podría llegar a suponer el despido de la empleada.

El expediente disciplinario se acordó el pasado 9 de enero en el consejo de administración de la entidad municipal, casi un mes después de que se hiciera pública la denuncia contra González y una semana después de que declarara ante Ferraz por la denuncia de acoso sexual, no obstante, los hechos investigados son previos, de finales de noviembre. Ahora, la denunciante y trabajadora tiene un plazo para presentar alegaciones antes de que la corporación decida su futuro.

Por su parte, la ejecutiva del PSPV de la Ribera Baixa ha aprobado una moción "en defensa" del alcalde de Almussafes, apartado de la formación a raíz de una denuncia por el canal interno del partido por acoso sexual y laboral, y de la secretaria general comarcal, Manoli Egea, descartada de la gestora aprobada por el PSOE en la localidad. La iniciativa nace con el propósito de defender "principios básicos como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el correcto funcionamiento de los órganos del partido".