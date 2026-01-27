Alzira insta a no olvidar a las víctimas del nazismo para evitar que se repita la Historia

Avelino Abril Escudero, Francisco Boluda Díez, Agustín Flores Iborra, José María Fuentes Mascarell, Bernardo Lairón Hidalgo, Rafael Sivera Escrivá, Francisco Peris y Fermín Román Hernández. Sus nombres permanecen grabados en piedra para que perduren en la memoria. Son los alzireños que fueron represaliados en los campos de concentración del régimen nazi. En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el consistorio les ha rendido homenaje con un claro mensaje: Que no se olviden para evitar que la Historia se repita.

En un acto celebrado en la plaza de los Héroes de Mauthausen, varios concejales de la corporación municipal han depositado un centro floral en nombre del ayuntamiento junto al monumento dedicado a las víctimas alzireñas del nazismo.

El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha tomado la palabra para recordar cómo aquel 27 de enero de 1945, en el que se produjo la liberación del campo de concentración de Auschwitz, se convirtió en un "símbolo eterno de hasta dónde puede llegar la barbarie humana o, directamente, de la deshumanización". "La memoria de aquellos crímenes nos obliga a no olvidar", ha continuado la máxima autoridad municipal, que ha instado a mantener viva la memoria de los alzireños en un contexto global de "fragilidad democrática y discursos de odio, homófobos y machistas".

Noticias relacionadas

Domínguez también ha citado a Primo Levi, escritor italiano de origen judío y superviviente del Holocausto, para incidir en que "si ha ocurrido, puede volver a ocurrir". Para evitarlo, ha apelado al compromiso del ayuntamiento y de las instituciones públicas para "trabajar por una sociedad libre, justa y respetuosa" y ha incidido en la necesidad de "defender, sin matices, los derechos humanos.