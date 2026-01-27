Los archiveros valencianos distinguen a Aureliano Lairón por su trayectoria profesional
Se jubiló tras ejercer más de 50 años como archivero municipal de Alzira
La Associació Valenciana d'Arxivers que preside María José Badenes ha reconocido la trayectoria profesional del que ha sido archivero municipal de Alzira durante 41 años, Aureliano J. Lairón, en el transcurso de un acto celebrado en la Capella de la Sapiència de la Universitat de València.
Lairón se jubiló a finales de 2024 tras una larga y prolífica trayectoria en cuanto a la publicación de trabajos de investigación y diferentes artículos sobre la historia de la ciudad. En esta faceta divulgativa, colabora habitualmente con la delegación comarcal de Levante-EMV. Lairón es también cronista oficial de Alzira.
En la imagen, Lairón recibe el reconocimiento de los archiveros valencianos manos de la archivera Mari Creu Trujillo, vocal de relaciones institucionales de la entidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas
- Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
- Álex, 'un niño de 10', que amaba el fútbol
- La familia de Álex está destrozada, no le encuentran lógica
- El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución
- A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia
- Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
- Sueca decreta dos días de luto oficial por el homicidio del menor