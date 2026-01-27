Los archiveros valencianos distinguen a Aureliano Lairón por su trayectoria profesional

La Associació Valenciana d'Arxivers que preside María José Badenes ha reconocido la trayectoria profesional del que ha sido archivero municipal de Alzira durante 41 años, Aureliano J. Lairón, en el transcurso de un acto celebrado en la Capella de la Sapiència de la Universitat de València.

Lairón se jubiló a finales de 2024 tras una larga y prolífica trayectoria en cuanto a la publicación de trabajos de investigación y diferentes artículos sobre la historia de la ciudad. En esta faceta divulgativa, colabora habitualmente con la delegación comarcal de Levante-EMV. Lairón es también cronista oficial de Alzira.

Lairón recibe la distinción. / Levante-EMV

En la imagen, Lairón recibe el reconocimiento de los archiveros valencianos manos de la archivera Mari Creu Trujillo, vocal de relaciones institucionales de la entidad.