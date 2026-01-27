Detenido en Alzira al desarticular un grupo criminal que extorsionaba a usuarios de páginas de contactos

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a extorsionar a usuarios de páginas de contactos personales, logrando la detención de ocho personas -seis en Albacete, una en Madrid y otra más en la localidad valenciana de Alzira- implicadas en al menos cuatro extorsiones.

El punto de partida de esta investigación fue una denuncia de una de las víctimas en Albacete, en la que relató a los agentes que había recibido una serie de llamadas intimidatorias tras solicitar un servicio sexual.

Debido al temor que le generaron las amenazas que había recibido, accedió a realizar pagos a través de una aplicación y transferencias de dinero a cuentas bancarias de los extorsionadores, según ha informado la Policía Nacional.

Los investigadores lograron reunir más denuncias, formuladas en otras localidades pero con el mismo patrón delictivo, de cuyo análisis lograron extraer el modus operandi de los extorsionadores y sus roles, determinando que formaban un grupo criminal.

Las víctimas accedían al chantaje y pagaban lo reclamado por miedo. Los investigados contrataban líneas telefónicas utilizando datos sustraídos a otras personas, usando estos números de teléfono para contactar con las víctimas, exigirles el pago del dinero y amedrentarles con atacar su integridad física o la de sus familiares si no accedían al pago.

Después, el dinero conseguido por los extorsionadores era ingresado en cuentas bancarias de sus colaboradores o “mulas”, quienes se encargaban de retirar el dinero en efectivo o bien de transferirlo a otras cuentas, controladas por los principales investigados.

La investigación concluyó con la identificación y detención de ocho personas implicadas en la trama, seis de ellas en Albacete, una en Madrid y otra en la localidad valenciana de Alzira. Además, se han incautado cuatro teléfonos móviles, documentación bancaria, recibos de transferencias, varios dispositivos electrónicos vinculados a la actividad ilícita y se ha bloqueado una cuenta bancaria que se utilizaba para recibir el dinero procedente del delito de extorsión.