Envían a prisión a un joven detenido en tres ocasiones por hurtos en vehículos en l'Alcúdia, Carlet y Benimodo

La Guardia Civil ha detenido al autor de, al menos, diecisiete delitos cometidos entre los meses de diciembre y enero en l'Alcúdia, Carlet y Benimodo. Trece de ellos eran robos con fuerza en el interior de vehículos, a los que se añaden tres de hurto y uno de daños. Fue detenido hasta en tres ocasiones y ha sido ingresado en prisión de forma provisional.

Según ha detallado el instituto armado, se inició un dispositivo con motivo del incremento de los delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo entre finales del pasado año y principios del presente en las tres localidades de la Ribera Alta.

Todos estos delitos presentaban características comunes en su modus operandi y franja horaria: Solían cometerse durante la noche y, para la comisión, el autor fracturaba las ventanillas utilizando objetos contundentes, tales como trapas de alcantarilla o bien forzando las puertas con herramientas.

Pillado con herramientas

Fue en la madrugada del 2 al 3 de enero cuando los agentes sorprendieron en la localidad de Benimodo a un hombre en el interior de un vehículo rebuscando entre sus pertenencias. Al percatarse de la presencia de los agentes, intentó huir, pero fue interceptado y detenido como presunto autor de un supuesto delito de robo con fuerza en interior de vehículo. Entre sus pertenencias portaba herramientas susceptibles para ser utilizadas en delitos de esta tipología y la puerta del turismo se encontraba forzada. Además, junto a este vehículo los agentes comprueban que hay otro vehículo que también había sido forzado y esta persona portaba pertenencias del mismo en su interior. Por estos hechos, el detenido fue puesto a disposición judicial y se acordó su libertad.

Pocos días después, la noche del día 11 de enero de 2025, los agentes de la Policía Local de Carlet procedieron a la detención del mismo individuo, al ser sorprendido de nuevo in fraganti durante la comisión otros dos robos en interior de vehículo en dicha localidad. En aquella ocasión, también se acordó su libertad.

Cámaras

Sin embargo, el área de investigación de la Guardia Civil de Carlet mantuvo abierto el caso. A través del visionado de las cámaras de video vigilancia del Ayuntamiento de Carlet se consiguió demostrar su implicación en otros cuatro delitos. Tras su paso, nuevamente, ante la Justicia, se decretó su prisión provisional.

El detenido es un hombre de 27 años al que se le atribuyen los siguientes delitos: trece robos con fuerza en el interior de vehículos, tres hurtos en el interior de vehículos y un de daños en vehículo. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet, mientras que las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet.