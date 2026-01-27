Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaTiempo ValenciaCercanías ValenciaCalderos MoncadaCalendario laboral 2026Hotel ingenieros VWPuente BugarraSemana Santa
instagramlinkedin

El fotógrafo británico que plasma la esencia del rock expone en Carcaixent

Rhyan Paul ha seleccionado 45 imágenes de conciertos valencianos en la primera muestra que realiza en la ciudad desde que se afincó en ella

Se puede contemplar en el Café de la Plaça

El reputado artista británico Rhyan Paul expone en Carcaixent.

El reputado artista británico Rhyan Paul expone en Carcaixent.

Ver galería

El reputado artista británico Rhyan Paul expone en Carcaixent / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El reputado artista británico Rhyan Paul expone desde este martes 27 de enero una extensa muestra de sus acreditadas fotografías en el Café de la Plaça de Carcaixent. Se trata de una colección de deslumbrantes imágenes que retratan la esencia de la música durante una variada muestra de conciertos valencianos de rock. Es la primera exhibición pública de la obra de Paul desde que se afincó en Carcaixent tras su productiva estancia en Eivissa.

Las 45 imágenes que pueden verse en el Café de la Plaça retratan al líder de la mítica banda valenciana Seguridad Social e incluyen imágenes de conciertos de grupos tan destacados como Europe, Simple Minds, The Waterboys, Def Con Dos, Marit Ramonet, Christie Hynde, Los Rebeldes, Arde Bogotá, Aitana o Amistades Peligrosas.

Rhyan Paul acumula treinta años en el mundo de la imagen y se ha convertido en un destacado referente de la fotografía de grandes conciertos de rock. Durante tres décadas ha documentado en imágenes el alma de la música en vivo y ha sido capaz de captar como pocos la esencia instrumental, la energía, la potencia y la magia que vuelcan sobre el escenario los más destacados profesionales del sector.

La obra de Paul desnuda el vínculo emocional que se establece entre el artista y el público durante los grandes conciertos. Su obra conmueve a los aficionados a la música que llenan las salas de espectáculos, pero también a los expertos y aficionados a la fotografía.

Noticias relacionadas

A lo largo de su ya dilatada trayectoria artística ha retratado a grandes mitos del rock y a estrellas internacionales de la música, pero también a grupos más modestos en un ejercicio de honestidad y eficiencia técnica que convierten sus fotografías en auténticas obras de arte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas
  2. Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
  3. Álex, 'un niño de 10', que amaba el fútbol
  4. La familia de Álex está destrozada, no le encuentran lógica
  5. El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución
  6. A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia
  7. Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
  8. Sueca decreta dos días de luto oficial por el homicidio del menor

El fotógrafo británico que plasma la esencia del rock expone en Carcaixent

El fotógrafo británico que plasma la esencia del rock expone en Carcaixent

"Àlex, siempre has sido un buen amigo y te has portado bien con todos"

"Àlex, siempre has sido un buen amigo y te has portado bien con todos"

"A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia"

"A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia"

Envían a prisión a un joven detenido en tres ocasiones por hurtos en vehículos en l'Alcúdia, Carlet y Benimodo

Envían a prisión a un joven detenido en tres ocasiones por hurtos en vehículos en l'Alcúdia, Carlet y Benimodo

El Hospital de la Ribera replica ante la manifestación contra los recortes sanitarios que tiene la mayor plantilla de la historia

El Hospital de la Ribera replica ante la manifestación contra los recortes sanitarios que tiene la mayor plantilla de la historia

El Gobierno rectifica y devuelve a los juzgados de Xàtiva los casos de violencia de género

El Gobierno rectifica y devuelve a los juzgados de Xàtiva los casos de violencia de género

Récord histórico de saturación en el Hospital de la Ribera con 76 pacientes en Urgencias a la espera de cama

Récord histórico de saturación en el Hospital de la Ribera con 76 pacientes en Urgencias a la espera de cama

"Será más cómodo, pero las víctimas de violencia de género de la Costera no tendrán la sala especializada que se buscaba"

"Será más cómodo, pero las víctimas de violencia de género de la Costera no tendrán la sala especializada que se buscaba"
Tracking Pixel Contents