El fotógrafo británico que plasma la esencia del rock expone en Carcaixent

El reputado artista británico Rhyan Paul expone desde este martes 27 de enero una extensa muestra de sus acreditadas fotografías en el Café de la Plaça de Carcaixent. Se trata de una colección de deslumbrantes imágenes que retratan la esencia de la música durante una variada muestra de conciertos valencianos de rock. Es la primera exhibición pública de la obra de Paul desde que se afincó en Carcaixent tras su productiva estancia en Eivissa.

Las 45 imágenes que pueden verse en el Café de la Plaça retratan al líder de la mítica banda valenciana Seguridad Social e incluyen imágenes de conciertos de grupos tan destacados como Europe, Simple Minds, The Waterboys, Def Con Dos, Marit Ramonet, Christie Hynde, Los Rebeldes, Arde Bogotá, Aitana o Amistades Peligrosas.

Rhyan Paul acumula treinta años en el mundo de la imagen y se ha convertido en un destacado referente de la fotografía de grandes conciertos de rock. Durante tres décadas ha documentado en imágenes el alma de la música en vivo y ha sido capaz de captar como pocos la esencia instrumental, la energía, la potencia y la magia que vuelcan sobre el escenario los más destacados profesionales del sector.

La obra de Paul desnuda el vínculo emocional que se establece entre el artista y el público durante los grandes conciertos. Su obra conmueve a los aficionados a la música que llenan las salas de espectáculos, pero también a los expertos y aficionados a la fotografía.

A lo largo de su ya dilatada trayectoria artística ha retratado a grandes mitos del rock y a estrellas internacionales de la música, pero también a grupos más modestos en un ejercicio de honestidad y eficiencia técnica que convierten sus fotografías en auténticas obras de arte.