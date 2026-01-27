Las fuertes rachas de viento obligan a suspender partidos y el cierre de parques e instalaciones municipales

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros y fuertes vientos durante la tarde de hoy y especialmente a lo largo del día de mañana en la Comunitat Valenciana.

La situación ha comportado que algunos municipios de la Ribera hayan tomado algunas medidas para proteger a sus vecinos y vecinas de este temporal.

El CF Cullera ha anunciado que el partido del primer equipo previsto para esta tarde ha quedado suspendido por el cierre de las instalaciones municipales. Además, quedan suspendidos los encuentros de fútbol 8 programados en la Partideta. El club informará durante los próximos días de las fechas en las que se celebrarán los encuentros.

El Ayuntamiento de Alberic también ha alertado a la ciudadanía sobre la previsión meteorológica para las próximas horas. El consistorio ha informado que "en estos momentos se están registrando fuertes rachas de viento, que pueden alcanzar una intensidad muy elevada durante los próximos minutos y en las próximas horas".

Ante esta situación, el consistorio ha decretado el cierre inmediato de los parques y jardines y de todas las instalaciones deportivas al aire libre. Además, solicitan a los vecinos que evten acercarse a fachadas, cornisas, árboles, andamios o elementos susceptibles de desprendimientos y limiten los desplazamientos innecesarios mientras dure este episodio de viento.

Hace poco más de una semana, la borrasca Harry ya provocó algunos daños en municipios costeros como Cullera, Sueca o El Perelló.