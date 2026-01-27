Herido en Cullera un hombre al quedar atrapado en una máquina hormigonera

Un trabajador ha resultado herido este miércoles tras quedar atrapado en una máquina hormigonera en Cullera, según han informado fuentes del operativo de emergencias. Se trata de una persona originaria de Xeraco, de 45 años de edad.

El aviso se ha recibido a las 11:38 horas, momento en el que se ha movilizado un dispositivo para socorrer al operario, que se encontraba atrapado en una nave ubicada en la calle Corbera. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos de los parques de Gandia y Cullera, así como un sargento del parque de Gandia.

A su llegada, los efectivos han procedido a la excarcelación del trabajador, que ha podido ser liberado de la maquinaria. Posteriormente, ha sido atendido por los medios sanitarios en el lugar del suceso.

Noticias relacionadas

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de La Ribera. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente laboral.