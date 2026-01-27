Herido grave por un disparo accidental en la marjal de Sueca

Un varón de unos 74 años, natural de la pedanía del Mareny, resultó herido de gravedad en la mañana de este lunes tras sufrir un disparo accidental por arma de fuego mientras se encontraba en una zona de la marjal arrocera del término municipal de Sueca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la mañana, cuando la Policía Local de Sueca recibió el aviso de un agricultor que alertaba de la presencia de una persona gravemente herida en una partida rural.

De inmediato, una patrulla se desplazó hasta el lugar indicado, una zona de campos de arroz, donde localizaron al hombre tendido boca abajo en el suelo.

A su llegada, los agentes comprobaron que la víctima presentaba una herida por arma de fuego a la altura de la cintura, con afectación en la zona abdominal. Según las primeras hipótesis, todo apunta a que el propio herido portaba el arma y que el disparo se produjo de forma accidental. Al parecer, se trata de un aficionado a la caza.

Los policías locales prestaron una primera asistencia al herido para contener la situación hasta la llegada de los servicios sanitarios. Poco después acudió una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico estabilizó al hombre en el lugar antes de proceder a su traslado urgente al Hospital Universitario de la Ribera, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Fuentes de la Policía Local de Sueca han destacado destacar la importancia de la coordinación entre los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias sanitarias, subrayando que la rapidez en la respuesta fue clave para atender al herido en los primeros minutos, determinantes en este tipo de situaciones.

Las circunstancias exactas del suceso están siendo esclarecidas, aunque todo indica que se trata de un accidente.