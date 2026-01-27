Més Algemesí denuncia el retraso en instalar el sistema de megafonía para alertar en caso de emergencias

El portavoz del grupo municipal de Més Algemesí, Josep Bermúdez, ha criticado el retraso en instalar el sistema de megafonía anunciado por el equipo de gobierno para alertar a la población en casos de emergencia ya que, según denuncia, se dijo que estaría operativo a finales del año pasado “y ni siquiera está contratado”.

Bermúdez recuerda que el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, anunció en la presentación de los presupuestos de 2025, hace por tanto un año, que la ciudad contaría con un sistema de megafonía y alarma para avisar de las emergencias y que con este fin se había creado una partida de 65.000 euros.

“El problema no es solo que el sistema de alerta y megafonía no esté ya instalado, sino que no está ni contratado y ni tampoco consta, a nivel contable, ninguna gestión”, afirma Bermúdez. El edil detalla que ha solicitado al servicio de Intervención un estado de ejecución del presupuesto de 2025 para conocer qué se había gastado de cada partida y qué queda por gastar. “La partida destinada al sistema de emergencia está por tocar. No solo no se ha gastado ni un euro, sino que no hay previsión de gastar el dinero”, incide el edil, mientras detalla que para poder realizar cualquier contratación se tiene que realizar una reserva de crédito. Con este primer paso se bloquean los fondos pa poder después pagar al proveedor, explica Josep Bermúdez, mientras reitera que “nada de eso se ha hecho, como demuestra la contabilidad que hoy hemos recibido".

Més Algemesí considera que se trata de “un acto claro de dejadez de funciones” y de “un incumplimiento de la palabra”. “Tenemos a PP y Vox centrados única y exclusivamente en las obras de reconstrucción, pero que no otorgan ningún valor a la protección activa y pasiva”, critica el edil, que emplaza a trabajar en la prevención.