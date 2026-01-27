Ocho municipios afectados por la dana impulsan una agenda de la reconstrucción para optar a 12 millones de subvención

Los ayuntamientos de ocho municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, junto a la Mancomunitat de la Ribera Alta, están trabajando en la Agenda Urbana de la Reconstrucción. Durante los últimos meses se han establecido dos áreas de trabajo. El Área Funcional 01 alcanza Montroi, Montserrat, Real y Turís, mientras que el Área Funcional 02 incluye l'Alcúdia, Alfarp, Benifaió y Llombai.

La Agenda Urbana de la Reconstrucción (AUR) es una herramienta estratégica para guiar la recuperación tras los efectos de la dana. Su desarrollo se enmarca en la metodología de la Agenda Urbana Española (AUE), reforzando los principios de sostenibilidad, resiliencia y gobernanza local, detallan fuentes de la Mancomunitat. El AUR se alinea, además, con la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la Reconstrucción, con el objetivo de posicionar las áreas funcionales y los municipios para concurrir a futuras convocatorias de fondos europeos, como los FEDER.

Reunión de los municipios del Área Funcional 1 celebrada en Montserrat. / Levante-EMV

El Plan de Actuaciones Integrado de las Agendas de Reconstrucción de las dos áreas se presentará a la Convocatoria del Plano EDIL específica para los municipios afectados por la dana. Cada área funcional se postula para obtener una subvención de 6 millones de euros,que suponen el 95% del coste de las acciones previstas para llevar a cabo antes del 30 de diciembre de 2029.

Con el lema «Magro, un río de oportunidades», el proyecto de la Agenda Urbana de la Reconstrucción permitirá transformar los efectos de la dana en una oportunidad para reforzar el compromiso con la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la mejora de la resiliencia territorial. Para conseguirlo, se ha articulado una estrategia integral que responde tanto a los desafíos inmediatos derivados de la dana como a los retos estructurales de los municipios.

La iniciativa de la Agenda Urbana de la Reconstrucción se enmarca dentro del plan estatal de ayudas destinado en los municipios afectados por la catástrofe, gestionadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta metodología está alineada con los grandes compromisos internacionales en materia de sostenibilidad y desarrollo urbano, especialmente la Agenda 2030. En el ámbito urbano, el ODS 11 es clave: propone construir ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

El objetivo es elaborar un diagnóstico de los daños, definir una hoja de ruta y establecer medidas que contribuyan a la prevención y adaptación ante futuras emergencias. La iniciativa centrará buena parte de sus esfuerzos en las zonas más castigadas por el temporal, orientadas a mejorar la resiliencia territorial, la calidad de vida y la sostenibilidad del entorno urbano.

La acción del proyecto se estructura en cuatro fases: diagnóstico, estrategia, plan de acción y seguimiento. Entre los principales ejes de trabajo destacan la regeneración urbana, la gestión sostenible del agua, la reducción del riesgo de inundaciones y la mejora de la vivienda.

La participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales de este proceso. A través de la web manraagendaurbana.com, la ciudadanía ha podido acceder a toda la información y formar parte de los talleres. Asociaciones vecinales, juventud, niños y niñas, adolescentes, mujeres, mayores y comerciantes han sido invitados a aportar ideas y propuestas para construir un modelo de ciudad más justo y preparado.

Durante la fase de elaboración del plan de acción, los municipios han acogido una serie de reuniones y talleres de participación ciudadana, con la presencia de representantes políticos y técnicos municipales. Las actividades han contado con una metodología participativa y basada en la co-creación, mediante la cual se ha llevado a cabo un análisis compartido de los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. La respuesta ciudadana ha estado muy positiva, contribuyendo a generar conocimiento, interés y compromiso alrededor del proyecto, inciden desde la Mancomunitat.

Noticias relacionadas

En total, el Área Funcional 01 cuenta con una población de 24.068 habitantes, distribuidos entre Montroy (3.792), Montserrat (10.062), Real (2.497) y Turís (7.717). Por su parte, el Área Funcional 02 tiene 29.403, repartidos entre l'Alcúdia (12.587), Alfarp (1.763), Benifaió (12.262) y Llombai (2.791).