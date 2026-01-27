Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Cullera reduce a un hombre tras protagonizar un episodio violento en la calle

El individuo mostró una actitud agresiva hacia peatones y agentes y causó daños en un vehículo policial durante su traslado

Los agentes de la Policía Local en el momento que reducían al hombre que mostraba un comportamiento agreviso. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La Policía Local de Cullera intervino en la tarde del lunes en un incidente registrado en la vía pública que obligó a los agentes a reducir e identificar a un varón de 40 años, vecino de la localidad, tras mostrar una actitud agresiva hacia varias personas que transitaban por la zona.

Según fuentes municipales, los hechos se produjeron cuando el hombre comenzó a comportarse de manera alterada, increpando a peatones y generando una situación de tensión que motivó la llamada a los servicios policiales. A su llegada, los agentes trataron de calmar la situación, si bien la intervención se complicó debido a la actitud violenta que el individuo adoptó también hacia las fuerzas de seguridad.

Durante la actuación, el hombre ofreció resistencia, lo que obligó a los policías a proceder a su reducción para garantizar la seguridad tanto de los presentes como de los propios agentes. En el transcurso del incidente, uno de los agentes fue agredido con una silla, sin que hayan trascendido por el momento lesiones de gravedad.

Asimismo, el detenido causó daños de consideración en el vehículo policial en el que fue trasladado posteriormente a dependencias oficiales. Los desperfectos quedaron reflejados en el correspondiente parte policial elaborado tras la intervención.

La Policía Local instruyó las diligencias oportunas en relación con los hechos, que podrían derivar en responsabilidades penales por los daños ocasionados y por la presunta agresión a los agentes de la autoridad.

