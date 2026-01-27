El PSPV de la Ribera Baixa desafía a la dirección al apoyar al alcalde de Almussafes acusado de acoso y a la dirigente apartada de la gestora

La ejecutiva del PSPV de la Ribera Baixa ha aprobado una moción "en defensa" del alcalde de Almussafes, Toni González, apartado de la formación a raíz de una denuncia por el canal interno del partido por acoso sexual y laboral, y de la secretaria general comarcal, Manoli Egea, descartada de la gestora aprobada por el PSOE en la localidad. La iniciativa nace con el propósito de defender "principios básicos como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el correcto funcionamiento de los órganos del partido".

La moción fue debatida y aprobada por la ejecutiva comarcal el pasado 12 de enero con 24 votos a favor y una abstención, y en el comité comarcal contó con el respaldo de 10 de los 13 municipios de la Ribera Baixa y con una abstención, mientras que las agrupaciones de Cullera y Favara no pudieron votar al no haber asistido a la sesión.

La iniciativa, consultada por Europa Press, manifiesta el "apoyo expreso" de la ejecutiva comarcal a la secretaria general, Manoli Egea, y el desacuerdo con la decisión de haberla "apartado" de la gestora del PSPV de Almussafes "como consecuencia de un comentario personal en defensa del principio de presunción de inocencia".

Ferraz dio luz verde a una gestora compuesta por Rosa Peris --secretaria de Justicia y Lucha contra la Violencia del PSPV-- como presidenta y por Toñi Serna y Jorge Vidal como vocales, propuesta que contaba con el visto bueno de la dirección nacional de los socialistas valencianos que encabeza Diana Morant. Esto suponía, en la práctica, apartar a Manoli Egea, que figuraba como vocal de la gestora en la propuesta inicial del PSPV de la provincia de Valencia y quien en su día defendió al alcalde de Almussafes en redes sociales tras la denuncia de acoso.

La moción del PSPV de la Ribera Baixa insta al "órgano correspondiente" a revisar el procedimiento seguido en este caso y a evaluar "si se han respetado los derechos reconocidos en el artículo 11 del CADE (Canal de Atención de Denuncias Éticas)" del PSOE y reclama que en futuros casos se garantice "el respeto a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y a un procedimiento justo, evitando juicios mediáticos previos".

Resolver el expediente con "la máxima celeridad"

Asimismo, solicita que el expediente abierto a González se tramite y resuelva "con la máxima celeridad posible, garantizando en todo momento el respecto a la presunción de inocencia y a un procedimiento ágil, riguroso y con todas las garantías que permita el esclarecimiento de los hechos y aporte seguridad jurídica y organizativa".

En esta línea, lamenta que "la prolongación de este tipo de situaciones sin una resolución clara perjudica la imagen pública del partido, genera desgaste interno y externo y no contribuye favorablemente a los intereses electorales de la organización, hecho que refuerza la necesidad de una actuación responsable y diligente". Por último, insta a que este asunto "sea tratado, si procede, exclusivamente en sede judicial, con pleno respecto a los derechos fundamentales y a las garantías democráticas".

En la exposición de motivos, la moción señala que González ha sido "objeto de un juicio mediático previo, apartado de sus cargos orgánicos y sometido a una suspensión cautelar de militancia a raíz de la publicación de una denuncia por un presunto caso de acoso, sin que el caso esté judicializado", lo que, según advierte, "podría haber afectado derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a un procedimiento con garantías".

Al respecto, la ejecutiva comarcal manifiesta que comparte "plenamente" la necesidad que el partido disponga de "protocolos claros y eficaces ante cualquier denuncia de acoso, especialmente cuando afecta a mujeres", pero considera imprescindible que estos protocolos se apliquen "con rigor, proporcionalidad y con un respeto escrupuloso al principio de presunción de inocencia, evitando decisiones arbitrarias o faltas de base probatoria".

Dicho esto, sostiene que no corresponde a ningún órgano del partido "determinar la culpabilidad o inocencia de ninguna persona, y menos aún con ausencia de pruebas". Recalca que esta función "corresponde exclusivamente a la justicia" y añade que, en el supuesto de que, tras el procedimiento judicial correspondiente, se determine la existencia de culpabilidad, "tendrá que aplicarse la ley con todo su rigor", pero, mientras tanto, "tiene que respetarse plenamente el principio de presunción de inocencia".

En este contexto, subraya que la secretaria general comarcal, Manoli Egea, "realizó un comentario desde su perfil personal en redes sociales defendiendo un principio básico del Estado de Derecho, la presunción de inocencia", y este "se efectuó a título estrictamente individual, sin carácter orgánico ni representación institucional, y sin ninguna relación con las funciones, competencias o el funcionamiento de ninguna gestora".

Pese a ello, lamenta que Egea fuera "apartada" de la misma, "siendo tratada públicamente como si fuera defensora de conductas de acoso, sin que exista ninguna prueba que sustente tal afirmación". Una situación que ha derivado, según sostiene la moción, en un "señalamiento mediático injustificado que ha generado una imagen falsa sobre su persona, causándole un perjuicio personal, político y emocional, así como un daño evidente a la imagen pública del partido".

Finalmente, la ejecutiva comarcal apunta que, "de acuerdo con los estatutos del partido, una gestora tiene un carácter estrictamente provisional y transitorio" y que su función "se limita a garantizar el funcionamiento ordinario de la agrupación y a dirigir el proceso hasta la celebración de la asamblea para la elección de una nueva dirección". Por tanto, incide en que "no se trata de un órgano político, ideológico ni representativo, sino de un instrumento organizativo temporal".

Con todo, la ejecutiva comarcal "no entiende ni comparte que se mezclen cuestiones ajenas a sus funciones ni que se vincule la composición de una gestora con un caso de presunto acoso que no guarda ninguna relación con su objeto". Desde el PSPV de la Ribera Baixa consideran necesario "realizar esta aclaración tras la publicación de informaciones incompletas" y con el fin de "evitar interpretaciones erróneas".

Desacuerdo con la decisión

La propia Manoli Egea ha explicado a Europa Press que la moción aprobada por el PSPV de la Ribera Baixa trata de mostrar el desacuerdo de la ejecutiva comarcal con la decisión de apartarla de la gestora en Almussafes. "Cuando no estás de acuerdo con algo, lo elevas a las instancias correspondientes", ha argumentado, al tiempo que ha remarcado que esta situación no tiene "nada que ver" con el comentario que publicó en su perfil de Facebook apoyando al alcalde de Almussafes a raíz de la denuncia.

Esta publicación la hizo, según ha defendido, "simplemente como persona" y ha lamentado que por ello se la ha "machacado", aunque se ha ratificado en sus manifestaciones: "En ese comentario dije que era una lástima que hubieran mujeres que utilizaran este tipo de denuncias para hacer cosas que no deberían". Además, ha lamentado las "muchas mentiras" que se han difundido sobre ella y ha señalado que está "suficientemente preparada" para formar parte de la gestora.

Por otro lado, ha hecho hincapié en la necesidad de respetar la "presunción de inocencia" sobre González y ha argumentado que debería ser la justicia "quien se haga cargo" de determinar si este "es o no culpable". "Un partido tiene su protocolo, pero no creemos que se le tenga que sentenciar y que expulsar de militancia sin saber si es cierto o no".