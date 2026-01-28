Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad trenes ValenciaZona Bajas EmisionesMuVimBorrasca JosephMigrantes C. ValencianaSemana SantaCalderos Moncada
instagramlinkedin

"Asesino", "Justicia para Àlex" o "Fill de ...": Los mensajes que han aparecido pintados en la casa en la que se produjo el crimen de Sueca

La familia y la ciudad despiden esta tarde al menor asesinado el pasado sábado

Vivienda en la que se produjo el crimen de Sueca.

Vivienda en la que se produjo el crimen de Sueca. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Sueca

La fachada de la casa de la calle del Trinquet Vell de Sueca en la que el pasado sábado se produjo el asesinato del joven Àlex, un niño de trece años, a manos del padre de uno de sus amigos ha aparecido repleta de pintadas: mensajes como "Asesino", "Justicia para Àlex" o "Fill de ..." se pueden leer ahora en sus muros.

La vivienda en la que Juan Francisco M. F. cometió el crimen todavía guarda el precinto que dejó la Guardia Civil tras analizar el escenario del asesinato. Este miércoles, tras su ingreso en prisión, ha amanecido llena de grafitis, junto a la puerta y la ventana exterior. También sobre estas. La palabra asesino se repite, junto al mensaje "Justicia para Àlex" y el insulto valenciano "Fill de ...".

Los mensajes aparecen en el día en el que la familia, sus amistades podrán despedirse del menor, que será enterrado en la tarde de hoy, una vez se le ha realizado la autopsia y el asesino confeso ha prestado declaración ante la Justicia.

Noticias relacionadas y más

El sepelio, que tendrá lugar en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, supondrá el último adiós de una ciudad que se ha visto agitada de nuevo por la tragedia y que ha rendido múltiples homenajes a un niño que se ha ido demasiado pronto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
  2. Álex, 'un niño de 10', que amaba el fútbol
  3. La familia de Álex está destrozada, no le encuentran lógica
  4. A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia
  5. El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución
  6. Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas
  7. Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
  8. Gritos y mucha tensión al pasar el vehículo con el detenido por delante de la casa del niño asesinado en Sueca

Cullera refuerza las defensas de sus playas ante los embates más duros del temporal

Cullera refuerza las defensas de sus playas ante los embates más duros del temporal

"Asesino", "Justicia para Àlex" o "Fill de ...": Los mensajes que han aparecido pintados en la casa en la que se produjo el crimen de Sueca

"Asesino", "Justicia para Àlex" o "Fill de ...": Los mensajes que han aparecido pintados en la casa en la que se produjo el crimen de Sueca

Un resbalón provocó el disparo accidental que dejó herido grave a un cazador en Sueca

Un resbalón provocó el disparo accidental que dejó herido grave a un cazador en Sueca

Entre el turismo rural y la creación artística en el valle de Alzira que inspiró a Sorolla

El paso de las dos borrascas deja en la Ribera superávits de lluvias de hasta el 370% en diciembre

El paso de las dos borrascas deja en la Ribera superávits de lluvias de hasta el 370% en diciembre

El alcalde de Almussafes denuncia a la empleada municipal que le acusa de acoso laboral y sexual

El alcalde de Almussafes denuncia a la empleada municipal que le acusa de acoso laboral y sexual

La línea C2 de Cercanías ofrece un servicio alternativo de autobús por obras entre Silla y Xàtiva este fin de semana

La línea C2 de Cercanías ofrece un servicio alternativo de autobús por obras entre Silla y Xàtiva este fin de semana

Una grave lesión con Uruguay del portero Mathías Fernández frustra el refuerzo estrella de invierno del Alzira FS

Tracking Pixel Contents