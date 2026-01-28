Cullera refuerza las defensas de sus playas ante los embates más duros del temporal

El Ayuntamiento de Cullera ha reforzado de forma extraordinaria la protección de sus playas y paseos marítimos ante la llegada del temporal marítimo, calificado de alerta naranja por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que se espera sea especialmente agresivo durante esta tarde con fuerte oleaje, viento y fenómenos costeros adversos. Según el aviso municipal, el peor momento está previsto para las próximas horas, por lo que se ha extremado la vigilancia en toda la línea de costa.

Trabajos para proteger infraestucturas en la costa. / Levante-EMV

Las autoridades municipales han reforzado las zonas más vulnerables del litoral con trabajos preventivos en espigones y tramos donde el mar ha retrocedido arena tras episodios anteriores, y se mantienen equipos técnicos y operarios preparados para intervenir en caso de afectaciones directas. El ayuntamiento ha recordado que está totalmente prohibido acercarse a espigones y zonas próximas a la mar por el grave riesgo que suponen las olas y el fuerte oleaje.

Además de estas medidas inmediatas, Cullera afronta un entorno costero ya marcado por los efectos del temporal de la semana pasada —asociado a la borrasca ‘Harry’ y a una dana— que ha provocado regresión de playa y acumulación de sedimentos en la bocana del Xúquer. Este episodio anterior llevó a que la Generalitat Valenciana y el Gobierno central coordinasen un plan de regeneración de playas con dragado de sedimentos y aportes de arena para reforzar el litoral, en colaboración con el ayuntamiento. En concreto, se contempla el uso de sedimentos procedentes del dragado del río Xúquer para estabilizar y regenerar el arenal de Cullera y de Tavernes de la Valldigna, actuando en los tramos más dañados tras la dana.

Dique de arena en la playa del Marenyet. / Levante-EMV

El temporal reciente también ha intensificado los trabajos para consolidar los sistemas defensivos naturales y artificiales de la costa, como los espigones cuya mejora forma parte de la regeneración integral proyectada para 2026, con inversiones millonarias destinadas a recuperar la anchura de los arenales y dotar de mayor resiliencia al frente marítimo.

Los operarios municipales, junto con efectivos de emergencias y Protección Civil, están monitorizando de manera continua la evolución del oleaje y la situación del litoral. Las autoridades han pedido a vecinos y visitantes no acercarse a zonas expuestas, evitar actividades en la playa y seguir las recomendaciones oficiales de seguridad, especialmente durante las horas en que se espera oleaje de mayor intensidad.

El consistorio mantiene canales de información actualizados para avisar de posibles incidencias y recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para minimizar riesgos y daños durante este episodio meteorológico adverso.