«Desde el grave accidente con los jabalíes hace 5 años evito coger la moto por las noches»

La noticia del fallecimiento de una joven de Alzira el pasado fin de semana al chocar con un jabalí cuando circulaba por l’Ampolla (Tarragona) estremeció al matrimonio formado por Pepe Martínez y Tere Agustí. Por la gravedad del suceso, porque conocen a la familia de la víctima y porque ellos también sufrieron un grave accidente al impactar con dos jabalíes cuando circulaban con una motocicleta por el valle d’Aigües Vives que también pudo costarles la vida. «Cuando vimos la noticia nos quedamos mirándonos, fue muy duro, un segundo te cambiar la vida y ya puedes ir con cuidado o hacer lo que quieras, pero le puede pasar a cualquiera», comenta Pepe Martínez, que aquella noche conducía la moto tipo «scooter» de 300 cc que quedó destrozada.

Pepe recuerda aquel accidente como una nebulosa. No tiene una recuerdo del impacto ni de su reacción al ver los jabalíes en aquella curva del kilómetro 12,720 de la CV-50, cuando se aproximaba a la Barraca en dirección a Alzira: «Sólo recuerdo los ojos de dos jabalíes como si estuviera soñando y que cuando abrí los ojos estaba acostado a lado de la carretera y comprendo que no es un sueño».

Pepe se fracturó nueve costillas, la clavícula derecha y estuvo varios días en la UCI ante la sospecha de que podía tener la pleura del pulmón afectada, aunque no fue así y en una semana pudo volver a casa. Las lesiones que sufrió Tere fueron peores. «Tenía una lesión grave en el cerebro y no daban un duro por ella, todos los días doy gracias de que ha tenido una buena recuperación. Estuvo seis meses ingresada en el hospital de la Barraca y hasta año y medio después no le dieron el alta», relata.

El pasado 22 de agosto se cumplieron cinco años de aquel grave accidente y este matrimonio alzireño, ya jubilado, regresó al lugar donde se produjo el impacto «para dar gracias a quien fuera de que seguimos juntos», comenta Pepe Martínez. Se trata además de una fecha señalada ya que coincide con el aniversario del nacimiento de su hijo.

El accidente no supuso un trauma para Martínez, que adquirió una nueva moto, si bien señala que desde entonces "evito circular con ella por las noches, no la toco».

Este alzireño no duda en señalar que hay múltiples muestras de que existe una sobrepoblación de jabalíes y comenta que cuando amigos o conocidos han tenido noticias de algún percance similar han ido a comentárselo, por lo que el accidente que sufrió en agosto del año 2020 ha seguido de algún modo presente en su recuerdo. En su momento, comentaba a Levante-EMV estar vivo «de milagro». «No me dio tiempo a nada, no recuerdo si frené o no, al tomar la curva aparecieron dos jabalíes que estaban como indecisos en medio de la carretera. Yo no iba deprisa, me atropellaron ellos a mi», relataba.

La proliferación de jabalíes ha provocado en los últimos años numerosas quejas de agricultores por los daños que provocan en el campo, pero también representan un peligro para los vehículos ya que, especialmente en sus salidas nocturnas, atraviesan carreteras y han provocado numerosos accidentes. No es extraño observar algún jabalí atropellado junto a la Cv-50 que cfruza el valle de Aguas Vivas.