Una grave lesión con Uruguay del portero Mathías Fernández frustra el refuerzo estrella de invierno del Alzira FS
El meta sufre una rotura del ligamento cruzado anterior que le mantendrá alejado de la pista durante meses
David Chordà
El Family Cash Alzira FS se ha encontrado con un nuevo problema en su lucha por la permanencia en Primera División. Durante la disputa del partido de Copa América el pasado lunes entre Argentina y Uruguay se produjo la lesión del que iba a ser su próximo portero. El charrúa Mathías Fernández -que había sido designado recientemente mejor potero del mundo por la revista más prestigiosa de fútbol sala, Futsal Planet- estaba realizando una gran actuación contra los atacantes blanquiazules. Además, de un potente disparo suyo desde lejos nació un gol de su selección, al aprovechar su compañero Salgués el rebote que se produjo para marcar. En una acción posterior, cuando fue a cortar una contra argentina, se dobló la rodilla. Las pruebas posteriores determinaron que se había roto el ligamento cruzado anterior lo que le mantendrá alejado de las canchas los próximos meses, como le ha sucedido a los que iban a ser sus compañeros, Joan y Peiró.
El club ribereño tiene hasta el lunes inclusive para fichar un nuevo portero o mantener a Àlex Lluch, que ya ha tenido alguna oferta para salir que no le ha convencido. “Estamos viendo todos los partidos de la Copa América y del Europeo para encontrar alguna posibilidad. Si continúa Àlex también estaremos contentos porque además de buen portero es un excelente compañero en el vestuario”, comentó Braulio Correal. Asimismo, el técnico alzireño ha valorado positivamente el nivel que mostró Franco Duque ante Argentina.
Partido contra ElPozo Murcia, esta miércoles en l'Olleria
Por otra parte, el Alzira FS jugará esta tarde-noche (20 h., pabellón La Solana de l’Olleria) un partido de preparación contra ElPozo Murcia en el II trofeo Family Cash. Aunque el conjunto jamonero tiene cinco jugadores con sus selecciones -Edu en Portugal, Marcel y Rafa Santos con Brasil y Ricardo y Rivera con España-, “seguirán trayendo un grandísimo equipo. El aficionado podrá disfrutar con Henrique, Bebe, Ricardinho, Ligeiro o Gadeia entre otros”, añadió Correal.
Los alzireños jugarán con nueve efectivos del primer equipo y Luiz Fernando podrá debutar. También estará Yunii, recién llegado de su participación con Marruecos. No se contará por precaución con Darrieer, que se produjo el viernes una microrrotura y se le reservará para la liga. Tampoco será convocado todavía el cullerense Joan, “que va subiendo el porcentaje de trabajo en entrenes con oposición pero como máximo será convocado ante el Barça y se espera que juegue ya en el Palau ante Valdepeñas”, explicó el técnico. Los juveniles Aarón y Braulio tendrán la oportunidad de jugar. “Están haciendo un gran trabajo en nuestros entrenamientos y merecen tener minutos ante un primera como ElPozo”.
