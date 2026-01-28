La línea C2 de Cercanías ofrece un servicio alternativo de autobús por obras entre Silla y Xàtiva este fin de semana

Los usuarios de la línea C2 de Cercanías a su paso por los municipios de la Ribera deberán armarse de paciencia este fin de semana, ya que Renfe llevará a cabo una serie de reformas en la infraestructura. Por ello, se ha habilitado un servicio alternativo de transporte entre las estaciones de Silla y Xàtiva.

El servicio de Cercanías ha establecido autobuses lanzadera cada 30 minutos con motivo de las obras que se realizarán desde las 12 h del sábado 31 de enero hasta las 12 h del domingo 1 de febrero para sustituir el servicio de tren.

Cartel informativo. / Levante-EMV

Las alteraciones en el servicio afectarán a algunas estaciones de la Ribera, entre las que se encuentran Benifaió, Algemesí, Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga y l'Énova-Manuel.

Renfe ha informado que, con motivo de estas obras, se pueden producir alteraciones en el servicio a lo largo de ambas jornadas.