La línea C2 de Cercanías ofrece un servicio alternativo de autobús por obras entre Silla y Xàtiva este fin de semana
Renfe llevará a cabo tareas para mejorar la infraestructura
Los usuarios de la línea C2 de Cercanías a su paso por los municipios de la Ribera deberán armarse de paciencia este fin de semana, ya que Renfe llevará a cabo una serie de reformas en la infraestructura. Por ello, se ha habilitado un servicio alternativo de transporte entre las estaciones de Silla y Xàtiva.
El servicio de Cercanías ha establecido autobuses lanzadera cada 30 minutos con motivo de las obras que se realizarán desde las 12 h del sábado 31 de enero hasta las 12 h del domingo 1 de febrero para sustituir el servicio de tren.
Las alteraciones en el servicio afectarán a algunas estaciones de la Ribera, entre las que se encuentran Benifaió, Algemesí, Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga y l'Énova-Manuel.
Renfe ha informado que, con motivo de estas obras, se pueden producir alteraciones en el servicio a lo largo de ambas jornadas.
