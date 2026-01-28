Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llombai reprograma su Mercado Renacentista del 6 al 8 de febrero tras la suspensión por fuertes vientos

El público pudo disfrutar de la inauguración, pero el resto de actividades fueron canceladas por la situación meteorológica

Inauguración del Mercado Renacentista, el pasado viernes.

Inauguración del Mercado Renacentista, el pasado viernes. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

Las calles de Llombai volverán a viajar al Renacimiento del 6 al 8 de febrero con la celebración del Mercado Renacentista de los Borja, que tuvo que ser suspendido este fin de semana por los fuertes vientos.

El ayuntamiento decidió cancelar el pasado fin de semana -23 al 25 de enero- esta celebración tan esperada cada año entre vecinos y visitantes para salvaguardar la seguridad de los presentes ante las fuertes ráfagas de viento, tanto en el municipio como en la comarca, y evitar, así, posibles incidentes entre los presentes.

El público pudo presenciar la inauguración de este espacio durante la tarde del viernes, pero las jornadas del sábado y domingo finalmente fueron canceladas por la situación meteorológica. Sin embargo, el ayuntamiento anunció que el mercado se trasladaría a otra fecha. Ahora los visitantes podrán volver a viajar a la época del Renacimiento del 6 al 8 de febrero a través de una serie de recreaciones históricas, artesanía, gastronomía, actividades y espectáculos para todos los públicos.

A lo largo de los tres días, el casco antiguo del municipio y, especialmente, la plaza consistorial acogerán más de un centenar de puestos de artesanía y distintas actividades, que año tras año convierten este evento en una gran cita turística y comercial para el municipio y un referente comarcal.

Entre la programación más destacada, el público podrá disfrutar de exhibiciones de combate, torneos, un campamento renacentista, música itinerante, explicaciones sobre armas o juegos y espectáculos infantiles, entre otros. El Mercado Renacentista se ha convertido en el mercado más importante de la Comunitat Valenciana con uno de los campamentos militares más grandes de Europa.

En la anterior edición, cerca de 100.000 personas disfrutaron de este mercado, donde los juglares, trovadores y caballeros inundaron el centro de esta localidad del Marquesat. El consistorio prevé que el éxito de afluencia de público se repita en esta edición que tuvo que ser pospuesta por el viento.

TEMAS

