El NB Alzira se consolida en la cuarta plaza tras una holgada victoria ante el Picanya (91-67)
El próximo partido contra el Dénia medirá las posibilidades del Gasexpress de acercarse más a la cabeza
David Chordà
El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira se impuso con más comodidad de la esperada al Picanya (91-67) y se consolida en la cuarta plaza de Primera Nacional.
Los pupilos de David Folch solo vieron de cerca a los de l’Horta en el primer cuarto, “hasta que contrarrestamos sus fortalezas” y empezaron a coger ventaja gracias a seis triples para sumar un parcial de 32-21 para ir con +13 al descanso (51-38). Con otro parcial 21-10 pese a lograr un solo triple, los alzireños remataron el partido en el tercer cuarto (72-48). La diferencia aumentó hasta los 29 puntos (77-48) que solo se recortó en el tramo final en cinco unidades. La distancia en el electrónico permitió dar más minutos a los tres jugadores del equipo grana menos habituales: Alberto Mascarell, Marc Hurtado y Roberto Pellicer. "Y no fue solo al final del partido sino desde el primer cuarto. Están ayudando mucho en los entrenamientos y merecían tener minutos", comentó el técnico ribereño.
La derrota del perseguidor de los alzireños, el Onil, da un margen de dos victorias a los ribereños sobre los alicantinos. El sábado visitarán al Dénia, colíder junto al Ifach Calp. “Hemos de demostrar si podemos acercarnos a los tres primeros y luchar por una de esas plazas”, indicó Folch. “En la primera vuelta solo perdimos de cuatro aunque ahora jugamos en su cancha”.
El Sueca y el Alginet B perdieron de 20 en sus visitas a Calp y Alcoi antepenúltimo y penúltimo. Los arroceros recibirán el domingo al Campello a las 20 h. y los alginetenses al Elx Raíz Verde el sábado a las 18 h.
