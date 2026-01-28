El paso de las dos borrascas deja en la Ribera superávits de lluvias de hasta el 370% en diciembre

Diciembre fue un mes extremadamente húmedo en buena parte de la Ribera, con anomalías pluviométricas positivas de hasta el 370% en algunos municipios. Así lo revela el informe mensual elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, cerró un año, el 2025, que también destacó por ser más lluvioso de lo habitual en el conjunto de la comarca, según el balance anual del mismo organismo.

El paso de la borrasca Emilia entre el 13 y el 17 de diciembre es responsable, en parte, de estos datos. Como también la originada en el golfo de Cádiz que generó tormentas con lluvias de intensidad torrencial el día 28. Según detalla el informe, se llegaron a acumular más de 200 l/m2 en menos de doce horas en la línea imaginaria que une Barxeta, Rafelguaraf y Simat de la Valldigna, por el sur, Carcaixent en el centro, y Guadassuar y l’Alcúdia, en el norte. Aquel episodio generó inundaciones importantes en la pedanía de Cogullada.

Ambos temporales situaron el paraje de la Casella, en Alzira, como el segundo punto que captó más lluvias el pasado mes entre los observatorios de Aemet. Con 381 litros por metro cuadrado, solo fue superado por los 424 que acumuló el punto de medición de la Font d'en Carròs.

Acumulados

Con todo, no fue la Casella la que registró el mayor superávit pluviométrico de la comarca, aunque también fue importante: 283%, ya que acumuló más de trescientos ochenta litros en una época del año en la que el promedio histórico es de unos cien. El dato más elevado se produjo en la Pobla Llarga, donde la anomalía alcanzó el 370% tras recibir 352,3 litros por metro cuadrado, frente a los 74,9 que registró de media en diciembre entre 1991 y 202, periodo de referencia climática.

Los valores de Carcaixent, Alginet y Montserrat también muestran superávits de más del 300%. Ligeramente por debajo, con un 271%, se situó Turís. En contraposición, la anomalía de Sumacàrcer fue inferior, aunque rozó el 100%. Cifras, en cualquiera de los casos, que ponen de manifiesto el carácter excepcional de los episodios pluviométricos registrados en diciembre.

El acceso principal a Cogullada quedó intransitable tras las lluvias del 28 de diciembre. / Perales Iborra

Por su parte, el documento también indica el carácter cálido que tuvo el mes de diciembre en la Comunitat Valenciana. No obstante, ningún municipio de la Ribera registró anomalías térmicas de relevancia. El informe solo destaca el observatorio de Turís, que registró una temperatura media 0,3 grados superior al promedio histórico.

Comparativa autonómica

Los datos de diciembre se encuentran, en sintonía, con lo sucedido a lo largo del año, que Aemet califica como muy húmedo en la Comunitat Valenciana, en el que los meses de marzo, julio y octubre registraron, también, importantes superávits de lluvias.

Nuevamente, es el paraje de la Casella el que destaca en la estadística precipitación acumulada, al ser el segundo observatorio de la red de Aemet que más lluvias recogió a lo largo del año, con 1.468,3 litros por metro cuadrado. Dato ligeramente inferior a los 1.468,6 litros que registró el punto de medición de Barx.

El informe también permite realizar una comparativa entre comarcas. Tanto la Ribera Alta como la Baixa se encuentran entre las cinco que registraron mayores superávits pluviométricos en el balance anual, con un 52 y un 50%, respectivamente. Quedaron por encima en la clasificación autonómica la Canal de Navarrés (53%), la Plana Baixa (55%) y l'Horta Sud (59%).