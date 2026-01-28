Rachas de hasta 117 km/h derriban árboles y causas los primeros problemas en la Ribera

Las fuertes de rachas de viento provocadas por la borrasta Kristin, que en el observatorio de la red de Avamet ubicado en Sumacàrcer han alcanzado los 117 km/h -el máximo hasta ahora en la Ribera -, están provocando la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas o placas solares, entre otras situaciones de riesgo en diferentes localidades, e incluso algunas fuentes apuntan a algún camión volcado e nla autobía entre Alberic y el Puerto de Cárcer. Los ayuntamientos de la Ribera han cerrado parques y jardines y otras instalaciones públicas y han aconsejado a la población que extremen las medidas de seguridad.

El Ayuntamiento de Alberic ha difundido imágenes de un árbol que ha caído sobre un coche para alertar de que este tipo de incidentes se está produciendo “cada pocos minutos” a consecuencia del viento extremo, por lo que los servicios de emergencia están trabajando a la máxima capacidad con varias actuaciones abiertas a la vez. El consistorio ha pedido paciencia a la población pero, sobre todo, mucha responsabilidad. Entre las recomendaciones realizadas, no salir de casa si no es absolutamente necesario, evitar desplazamientos y no ponerse en riesgo ni generar situaciones que puedan empeorar los difíciles momentos que está causando el temporal.

El Ayuntamiento de Senyera ha recomendado a las familias que, por motivos de seguridad, acudan a recoger a los niños de la Escoleta Infantil Riu Albaida y el colegio 9 d'Octubre ante la fuerza del viento, que ha alcanzado en la localidad los 95 km/h. Se trata en cualquier caso de una medida voluntaria. Las autoridades recomiendan que los desplazamientos se realicen en coche, que se recoja a los niños y se permanezca el menor tiempo posible en la calle, extremando las precauciones.

En Cullera, el ayuntamiento está reforzando las defensas de la playa el paseo marítimo en previsión de que esta tarde -se ha declarado alerta naranja por temporal marítimo y amarilla por viento- se produzcan los peores momentos del temporal, mientras que el Ayuntamiento de Sueca ha convocado esta tarde el Cecopal, que ha ordenado el cierre de parques y jardines de la zona marítima y de los accesos al paseo marítimo y las playas, a la vez que se recomienda a la población que asegure puertas, ventanas y persianas, evite el paso por zonas con árboles o que no se estacionan vehículos debajo de árboles o en estructuras susceptibles de caer.

Al menos una decena de observatorios de la red de Avamet ha detectado ya rachas de viento de más de 100 km/h en la Ribera. Encabeza el ránquing la estación del polideportivo de Sumacàrcer con 117, seguida de la Travessa de Gavarda (116 km/h), el observatorio del Alt de la Ceja también en Sumacàrcer (114), el del IES Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga (109), los de l’Énova, Manuel y Gavarda (107), el observatorio ubicado en el polígono norte de Alzira (105), la estación del Ayuntamiento de Cotes (103) y la del IES Didín Puig de Guadassuar (101).

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han prestado servicios relacionados con el viento en Senyera y Cullera.