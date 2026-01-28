La Ribera amplía su representación en el Congreso tras la renuncia de Ábalos

El peso de la Ribera en el Congreso de los Diputados ha sido cambiante a lo largo de las legislaturas. En la actual, arrancó con solo una diputada, aunque sumará una segunda. La renuncia de José Luis Ábalos permite al PSOE recuperar el escaño que el exministro se llevó al grupo mixto, que pasará a estar ocupado por la alcaldesa de Llaurí, Ana González.

La representación de la comarca en la Cámara Baja quedó únicamente en manos de la también socialista Marta Trenzano. La exalcaldesa de Algemesí desembarcó en Madrid tras unas elecciones, las de 2023, en las que la Ribera partía con pocas posibilidades, ya que sus políticos no ocupaban puestos de la salida en las listas electorales de sus respectivos partidos. González se quedó a las puertas: fue en las listas del PSOE al Congreso por València en el puesto número siete y en la provincia ganó seis escaños. Ahora, se han abierto para la alcaldesa de Llaurí y para la comarca.

Se repetía, entonces, el resultado de 2019. En las dos elecciones generales que se celebraron aquel año, unas en abril y otras en noviembre, la comarca solo obtuvo un diputado: el suecano Joan Baldoví (Compromís). Como en 2023, los políticos de la Ribera que formaron parte de las candidaturas al Congreso ocupaban puestos en las listas que hacían difícil obtener una representación mayor.

Diferente fue el escenario que se vivió en la legislatura anterior. Tanto en los comicios de 2015 como en los de 2016, hasta cuatro candidatos se ganaron el derecho de ser la voz de la Ribera en el Congreso de los Diputados: José María Chiquillo (Sumacàrcer) y Elena Bastidas (Alzira) por el Partido Popular, María Such (Cullera) por el Partido Socialista y el mencionado Baldoví.

Se dio la circunstancia, además, de que en 2015 la comarca se hizo también un hueco en el Senado, el obtenido por la suecana Dolors Pérez. Sin embargo, la representante de Compromís no repitió resultado en las elecciones de 2016.