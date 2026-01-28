Entre el turismo rural y la creación artística en el valle de Alzira que inspiró a Sorolla

Una casa de turismo rural ubicada en el valle de la Casella en el que en su día se inspiró el pintor valenciano más universal, Joaquín Sorolla, ha incorporado la creación artística como parte de su actividad a través de un acuerdo con la Universidad de Zaragoza para realizar residencias de estudiantes en temporada baja para transformar Casa Magnolia en un entorno creativo. Se tata de una alquería modernista de principios del siglo XX situada en el corazón del valle de la Casella de Alzira, que ha estrenado este mes de enero el proyecto “Mangolia Crea” con el que transforma el uso turístico de la vivienda en espacio de creación cultural.

Una perspectiva exterior de la casa rural ubicada en el valle de la Casella. / Levante-EMV

Javier Villas y Gloria de las Heras, alumnos del grado de Bellas Artes del Campus de Teruel, han sido los primeros estudiantes que participan en esta residencia artística, con trabajos de pintura y escultura inspirados en el entorno natural y la arquitectura de la finca. La propuesta se completa con la participación del artista alzireño Vicent Vitamina Balaguer y Cristian Lanfranchi, ambos vinculados a la Galería Modesta de la capital de la Ribera Alta, “generando un diálogo entre el talento emergente y la escena profesional local”, indican fuentes de la casa rural.

Gloria de las Heras trabaja sobre un lienzo. / Levante-EMV

El acuerdo de Casa Magnolia con la Universidad de Zaragoza representa una especie de mecenazgo cultural en el que la casa rural asume la estancia y el material que utilizan los jóvenes artistas, que se comprometen a realizar un mínimo de tres obras durante un mes, una de las cuales se queda en la casa rural para crear un fondo artístico que incorpore un valor añadido para la actividad turística, según explican las mismas fuentes, que indican que el planteamiento inicial es realizar dos residencias al año, en temporada baja. “No dejamos de ser casa rural, el proyecto no sustituye el uso turístico, plantea una alternativa al alquiler vacacional tradicional, apostando por el mecenazgo cultural y la activación del patrimonio como motor creativo, especialmente en los meses de menor actividad turística”, exponen desde la Alquería Casa Magnolia, que no dudan en destacar que el entorno ofrece de por sí "una gran inspiración creativa".

Una de las estancias interiores de la casa rural. / Levante-EMV

Como cierre de esta primera residencia, la casa rural celebrará el próximo 1 de febrero una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes podrán conocer la casa y también los procesos de creación desarrollados durante la estancia artística, en un entorno de campos de naranjos y arquitectura modernista.