Alzira ya cuenta con otra firme promesa del tenis. El jugador del CT Tenisquash, Adrián Ibáñez de María ha ganado el torneo Conde de Godó de Sevilla y se ha clasificado para disputar el Conde de Godó sub-14 del 16 al 19 de abril, paralelamente al mítico ATP 500 de la Ciudad Condal.

El alzireño sigue con su progresión. Hace dos años ganó el Challenge Marca sub-12 y ha seguido mejorando. “Hace unos ocho meses le ganaban fácilmente jugadores de la selección española a los que se tenía que enfrentar en primeras rondas porque no tenía ranking”, explica su entrenador, Modesto Luis. En julio le ganó Pau Rendón en la final del Challenge de la Plana y en octubre Milo Martínez, el Babolat Cup de Murcia. Sin embargo, en diciembre se impuso a Víctor Delgado después de tres interminables horas en el torneo David Ferrer en el Club de Tenis València, donde solo cedió un set.

Adrián Ibáñez de María, a la izquierda, con el título de campéon en Sevilla. / Levante-EMV

Para lograr el “pasaporte” al Godó, el ribereño ganó fácilmente en primera ronda a un wild card (invitado), Jacob Levy por un doble 6-2. En segunda ronda “tuvo un rival durísimo, el andaluz Alberto Peña con un doble 6-4. “Adrián hace valer su gran saque. Con 1’85 a sus 14 años tiene una gran palanca, que no es habitual entre sus compañeros. Así, lleva la iniciativa en lugar de tener que estar corriendo detrás de la línea”, indicó su entrenador. En semifinales también ganó 6-4 6-4 a Leonardo Vidaña, otro de los jugadores de la selección contra el que también perdía. Además, “fue muy duro porque se anularon partidos por la lluvia y tuvo que disputar cuartos y semis el sábado”. La final fue igualmente complicada contra otro internacional, Tim Franco, 7-5 7-6 (11-9).

Adrián Ibáñez entrena en la tierra de las pistas de Tenisquash, “lo que le va muy bien para jugar el circuito español, pero también será un gran jugador de pista dura”. Modesto Luis alabó la pista dura de Tenisquash “donde viene a entrenar muchas veces Pedro Martínez Portero”.

El premio de jugar el Godó no será el único que pueda disfrutar. Tiene pendiente un viaje a Estados Unidos para entrenar dos semanas al ganar el año pasado el torneo Babolat infantil pese a ser jugador de primer año. Desde el viernes disputará el Godó de Girona “porque ya estaba apuntado y no queremos romper el cuadro”, añadió su preparador. También jugará el Malva-rosa y el Rafa Nadal en breve. El siguiente reto del alzireño para este año será jugar el circuito Tennis Europe más asiduamente para escalar en el ranking mundial y en Fallas, el Palma Nova en la academia de Guillermo Vilas.

Noticias relacionadas

Por otra parte, Pedro Martínez Portero se ha clasificado para la segunda ronda del Challenger de Quimper (Francia) al ganar el primer partido 64 75 al francés Arthur Bouquier (228 del mundo). El viernes se enfrentará al también galo Sascha Gueymard. Pedro es el tercer cabeza de serie.