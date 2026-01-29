Aparecen goteras en el polideportivo de Alzira recién estrenado tras años de obras

Un cúmulo de desdichas. La historia reciente del polideportivo Fontana Mogort, en Alzira, acumula más penas que alegrías. La instalación se cerró en hace casi siete años al detectarse defectos estructurales. El proyecto de restauración encadena retrasos y deficiencias de todo tipo. Las obras comenzaron a mediados de 2022 tras un proceso administrativo que se eternizó, como lo está haciendo su ejecución, que ni siquiera ha concluido. Y, para colmo de males, aparecen goteras.

Fue, precisamente, la cuestión de la cubierta la que generó el problema inicial. Una revisión del techo con el objetivo de reparar unas filtraciones detectó un riesgo de colapso del recinto. A lo largo del proceso de elaboración del proyecto, surgieron también problemas relacionados con su permeabilidad. Finalmente, el gobierno municipal apostó en verano por reabrir el polideportivo para que los clubes de la ciudad, que acumulan años de peregrinación a centros educativos u otros municipios para poder desarrollar su actividad, pudieran realizar únicamente sus entrenamientos, una vez finalizaron las obras consistentes en las instalaciones de seguridad y protección contra incendios. Todavía sigue pendiente de ejecución la última fase, centrada en los vestuarios y otras instalaciones complementarias.

Son los propios clubes los que han detectado, pocos meses después de estrenar el polideportivo, los que han detectado las deficiencias, según ha denunciado el portavoz de Ciudadanos, Miguel Vidal. Las filtraciones se producen junto a la línea de banda del lateral de los vestuarios. "Es la prueba definitiva del despropósito tras años de obras, retrasos y un gasto público millonario", ha lamentado el edil.

El portavoz de la formación naranja tacha de "incomprensible" el hecho de que el pabellón sume un nuevo problema a un listado ya muy largo. "Que un pabellón ‘reabierto’ tenga goteras dice mucho del nivel de planificación, control y exigencia con el que se ha gestionado esta obra", ha comentado el concejal, que también ha cuestionado la restricción que existe para las familias de los jóvenes deportistas: "Se escudan en que las obras no están terminadas y que los vestuarios siguen sin estar operativos, limitando el aforo. Lo que no entendemos es que se use ese argumento para justificar que no dejen pasar a los padres. Si de verdad es una apertura provisional por obras pendientes, lo razonable sería actuar con máxima transparencia y dar explicaciones claras, no imponer un veto que solo provoca una pregunta inevitable: ¿si ocultan algo?”, ha manifestado Vidal.