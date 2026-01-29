La brecha de género en las pensiones crece en la Ribera con diferencias de casi 400 euros

La subida de las pensiones durante el año 2025 no equilibró la balanza. De hecho, acarreó un ahondamiento de la brecha de género en la Ribera. La diferencia económica entre las prestaciones por jubilación que reciben los hombres y las que perciben las mujeres es ligeramente mayor que en 2024. Alcanza hasta los 380 euros de media, según los últimos datos publicados.

Las cifras, recopiladas por el Institut Valencià d'Estadística, ponen de manifiesto un incremento tanto en el número de jubilados que residen en la comarca como en las cuantías que reciben de la Seguridad Social tras finalizar su vida laboral.

Respecto a la primera magnitud estadística, la Ribera ha superado ya la barrera de las 65.000 personas jubiladas, lo que supone alcanzar un nuevo hito demográfico. En concreto, al cierre del último trimestre de 2025, el dato ascendía a 65.244, alrededor de un millar más en 2024. La cifra se enmarca, igualmente, en un contexto de crecimiento de la población. A mayor número de residentes en la comarca, crece también el de pensionistas. A ello se suma el proceso de envejecimiento que atraviesa la comarca, fruto también de una coyuntura nacional, marcada por las progresivas jubilaciones de la generación del 'baby boom', la más extensa.

De igual modo, ha aumentado la cuantía media que reciben. El informe evidencia una clara diferencia entre hombres y mujeres. Tras décadas apartadas del mercado laboral y de percibir menores retribuciones, la brecha de género persiste en una época, a priori, más igualitaria. Mientras el promedio de los ingresos que reciben ellos supera los 1.400 euros, el de ellas se sitúa en torno a los 1.100.

Por debajo del promedio

Las diferencias han aumentado en los últimos años, según el mismo informe. La pensión media de un hombre de la Ribera Alta ascendía a 1.284,17 euros en el año 2023 y se situó en 1.414,15 al cierre de 2025. Para una mujer, este promedio ha pasado de 969,93 a 1095,07 euros en el mismo periodo. Por tanto, la brecha de género es ligeramente mayor: de 314,24 euros a 319,08.

En la Ribera Baixa, la desigualdad es, incluso, superior. Mientras que la prestación por jubilación, de media, para un hombre pasaba de 1.353,55 euros a 1.483,73 entre 2023 y 2025; para una mujer alcanzó los 1.101,03 euros en 2025 desde los 980,61 que indican los registros de 2023. Es decir, la diferencia ha pasado desde los 372,94 euros a los 382,7 en dicho periodo.

En términos generales, los datos de la comarca se encuentran por debajo de la media autonómica. Un hecho que se repite en los últimos años. El promedio de la Comunitat se situó en 1.405 euros al cierre de 2025, mientras que en el conjunto de la Ribera Baixa el dato se situaba en 1.362,31 y en la Alta, en 1.273,93.

Otros territorios

En la comparativa con otras comarcas, que incluye también a la ciudad de València, la Ribera Baixa ni siquiera aparece entre las diez primeras. De hecho, ocupa la undécima posición. La pensión media se queda lejos de los 1.668,39 euros de la capital provincial o de los 1.577,84 del Camp de Morvedre. Territorios como l'Alacantí, l'Alcalatén, el Camp de Túria, l'Horta Nord, la Plana Alta, la Hoya de Buñol, l'Horta Sud y el Valle de Cofrentes-Ayora superan también a la Ribera Baixa.

Noticias relacionadas

En el caso de la Alta, se encuentra también por debajo de las medias que registran las comarcas de l'Alcoià, la Plana de Utiel-Requena, la Plana Baixa, la Marina Baixa, la Safor y la Costera. Por lo que, en conjunto, los datos evidencian, también, el menor poder adquisitivo de las personas jubiladas de la Ribera con respecto a otros territorios de la Comunitat Valenciana.