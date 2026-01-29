El Consell Escolar de Alzira avala pedir a Educación que el 16 de marzo sea festivo en las aulas

El Consell Escolar Municipal de Alzira aprobado este jueves por mayoría, en una sesión extraordinaria, solicitar a la Conselleria de Educación que declare no lectivo el lunes 16 de marzo en la ciudad con la propuesta de compensar este día festivo en las aulas con la prolongación del curso hasta el lunes 22 de junio. Este viernes está previsto que se remita esta resolución a la Dirección Territorial de Educación, ya que es la Administración autonómica la que tiene la última palabra.

Se trata de una propuesta de modificación del calendario escolar similar a la elevada el pasado mes de diciembre por el Ayuntamiento de València, donde la conselleria sí ha autorizado el cambio en una resolución que, no obstante, deja claro que se trata de una autorización de carácter puntual «que no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes».

De hecho, la propuesta que se ha debatido este jueves en el Consell Escolar Municipal de Alzira ha cosechado un único voto contra del propio inspector de Educación, queha anunciado que realizará un informe negativo a la petición al considerar que la posibilidad de modificar el calendario escolar se reserva para situaciones imprevistas o de urgencia. En cualquier caso, corresponde a la conselleria contestar a esta petición.

El programa oficial de actos de las Fallas arranca en Alzira el 17 de marzo, si bien los días previos el ambiente festivo ya se vive en las calles. Con todo, la propuesta elevada por los colegios de Primaria y los centros concertados que liberaría al alumnado de colegios e institutos de asistir a clase ese lunes 16 de marzo se argumenta en los problemas de movilidad por la ciudad dado que en esa fecha ya están en las calles tanto los monumentos como las carpas que montan las comisiones, lo que impone restriciones al tráfico. Alzira cuenta con 34 comisiones falleras y la mayoría de ellas monta carpa para la semana festiva.

La comunidad educativa de Carlet pide que el 17 de marzo no sea lectivo en la ciudad

Por otra parte, el Consell Escolar Municipal de Carlet ha elevado a la conselleria una propuesta de modificación del calendario escolar en la que solicita que se declare no lectivo en la ciudad el martes 17 de marzo. El acuerdo, que salió adelante por mayoría, plantea compensar esta jornada festiva en las aulas con la prolongación del curso hasta el 22 de junio.