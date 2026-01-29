Cullera suspende hoy el mercado ambulante ante la alerta por fuertes vientos

La calle La Bega de Cullera, escenario habitual del mercadillo de los jueves, ofrece hoy una imagen poco común: ausencia total de paradas, tenderetes y actividad comercial. El ayuntamiento ha decidido suspender su actividad ante las previsiones de fuertes rachas de viento y la vigencia del aviso amarillo decretado por el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana.

Aunque la alerta por temporal marítimo en el litoral ya ha sido desactivada, el organismo autonómico mantiene el aviso por viento, una situación que ha llevado al consistorio a adoptar medidas preventivas adicionales para evitar posibles incidentes. Entre ellas, además de la suspensión del mercadillo, se encuentran el cierre de parques y jardines, de las instalaciones deportivas al aire libre y del cementerio municipal.

La decisión municipal no ha sido bien recibida por parte de los comerciantes ambulantes, que este jueves se han visto obligados a no montar sus puestos. Algunos vendedores expresan su malestar al considerar que en otras poblaciones próximas donde también se celebran mercados semanales la actividad se ha desarrollado con normalidad. “No buscamos culpabilizar a nadie, pero sí sentimos en cierta medida que se nos ha tratado de forma diferente”, señalan fuentes del colectivo.

Desde el ayuntamiento se insiste en que las medidas responden exclusivamente a criterios de seguridad y prevención ante posibles riesgos derivados del viento, especialmente por la instalación de estructuras ligeras como carpas y toldos. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la importancia de informarse a través de los canales oficiales y se recomienda extremar la precaución. En caso de emergencia, se debe contactar con el 112 o con la Policía Local.

La jornada deja así una estampa inusual en uno de los puntos más concurridos de Cullera entre semana, marcada esta vez por la prudencia ante la previsión meteorológica.